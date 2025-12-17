Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EQS-AFR: CENIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CENIT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
17.12.2025 / 13:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die CENIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026
Ort: https://www.cenit.com/berichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026
Ort: https://www.cenit.com/reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.cenit.com/berichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.cenit.com/reports

17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CENIT AG
Industriestrasse 52 - 54
70565 Stuttgart
Deutschland
Internet: www.cenit.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2247366  17.12.2025 CET/CEST

