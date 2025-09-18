Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.09.2025 15:47:05

EQS-DD: CENIT AG: Peter Schneck, Kauf

CENIT
7.92 CHF -35.70%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.09.2025 / 15:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Peter
Nachname(n): Schneck

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CENIT AG

b) LEI
391200KYFPOLFJNEWL98 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005407100

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,36 EUR 29.145,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,3600 EUR 29.145,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


18.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: CENIT AG
Industriestrasse 52 - 54
70565 Stuttgart
Deutschland
Internet: www.cenit.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100762  18.09.2025 CET/CEST





