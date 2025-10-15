Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306

15.10.2025 19:00:33

EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI appoints Kamila Makhmudová as CFO to the Management Board

Raiffeisen
29.46 CHF 0.50%
EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Key word(s): Personnel
Raiffeisen Bank International AG: RBI appoints Kamila Makhmudová as CFO to the Management Board

15-Oct-2025 / 19:00 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Vienna, 15 October 2025. Today, the Supervisory Board of Raiffeisen Bank International AG (RBI) has appointed Kamila Makhmudová as CFO with effect from 1 January 2026 to the RBI Management Board. Consequently, the CFO function will again form a dedicated board area.

Kamila Makhmudová has more than 20 years of experience in banking. She began her career at RBI in 2007 in the M&A division, where she oversaw numerous acquisition projects before taking over as head of “Corporate Development and Strategic Steering” in 2019. In December 2021, she was appointed as CFO to the Management Board of Raiffeisenbank in the Czech Republic. The appointment to RBI’s Management Board is still pending approval from the supervisory authorities.

The size of RBI’s the Management Board is not impacted by the appointment: Following the expiry of Andrii Stepanenko's term on the Management Board, the Retail area will be managed by CEO Johann Strobl. The board area CIB Products & Solutions, which is currently managed by Marie-Valerie Brunner on an interim basis, will be assumed by Rainer Schnabl subject to approval from the supervisory authorities. Rainer Schnabl has been CEO of Raiffeisen Bank in Bosnia and Herzegovina since 2022.

The future composition of the Management Board of RBI will be as follows:
    • Johann Strobl (CEO & Retail)
    • Marie-Valerie Brunner (CIB Customer Coverage)
    • Andreas Gschwenter (COO/CIO)
    • Kamila Makhmudová (CFO)
    • Hannes Mösenbacher (CRO)
    • Rainer Schnabl (CIB Products & Solutions)


For further information please contact:

John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43 1 71 707 2089
www.rbinternational.com
 


End of Inside Information

15-Oct-2025 CET/CEST News transmitted by EQS Group. www.eqs.com
Language: English
Company: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Austria
Phone: +43-1-71707-2089
E-mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Listed: Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2213774

 
End of Announcement EQS News Service

2213774  15-Oct-2025 CET/CEST

