Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
15.10.2025 19:00:33
EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI appoints Kamila Makhmudová as CFO to the Management Board
|
EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Key word(s): Personnel
Vienna, 15 October 2025. Today, the Supervisory Board of Raiffeisen Bank International AG (RBI) has appointed Kamila Makhmudová as CFO with effect from 1 January 2026 to the RBI Management Board. Consequently, the CFO function will again form a dedicated board area.
Kamila Makhmudová has more than 20 years of experience in banking. She began her career at RBI in 2007 in the M&A division, where she oversaw numerous acquisition projects before taking over as head of “Corporate Development and Strategic Steering” in 2019. In December 2021, she was appointed as CFO to the Management Board of Raiffeisenbank in the Czech Republic. The appointment to RBI’s Management Board is still pending approval from the supervisory authorities.
The size of RBI’s the Management Board is not impacted by the appointment: Following the expiry of Andrii Stepanenko's term on the Management Board, the Retail area will be managed by CEO Johann Strobl. The board area CIB Products & Solutions, which is currently managed by Marie-Valerie Brunner on an interim basis, will be assumed by Rainer Schnabl subject to approval from the supervisory authorities. Rainer Schnabl has been CEO of Raiffeisen Bank in Bosnia and Herzegovina since 2022.
The future composition of the Management Board of RBI will be as follows:
For further information please contact:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43 1 71 707 2089
www.rbinternational.com
End of Inside Information
15-Oct-2025 CET/CEST News transmitted by EQS Group. www.eqs.com
|Language:
|English
|Company:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Vienna
|Austria
|Phone:
|+43-1-71707-2089
|E-mail:
|ir@rbinternational.com
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|ISIN:
|AT0000606306
|WKN:
|A0D9SU
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)
|EQS News ID:
|2213774
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2213774 15-Oct-2025 CET/CEST
