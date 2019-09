Enorme Lebensdauer: Wann kommt Teslas Million-Meilen-Batterie?

Ein Elektroauto, dessen Batterie über eine Lebensdauer von mehr als eine Million Meilen oder über 20 Jahren verfügt? Die Entwicklung solch einer Hochleistungsbatterie, die Elon Musk schon vor Monaten angekündigt hatte, soll Tesla nun gelungen sein.

• Batterieforschungspartner von Tesla soll spezielle Batteriezelle entwickelt haben• Verfügt Tesla bereits über eine bessere Batterie?• Tesla-Batterien vielleicht schon bald mit Lebensdauer von über einer Million Meilen

Damit mehr und mehr Autofahrer tatsächlich auf Elektroautos umsteigen, muss sich noch einiges tun. Vor allem die Lebensdauer der darin verbauten Batterie wird immer wieder als Problem angesehen. Einige Forscher, die eine exklusive Vereinbarung mit Tesla pflegen, haben kürzlich beeindruckende Testergebnisse geliefert. Wie jüngst bekannt wurde, soll es einer Gruppe von Batterieforschern unter der Leitung des Physikers Jeff Dahn gelungen sein, eine Batterie so zu gestalten, dass diese Fahrzeuge rund eine Million Meilen weit bringen könnte bzw. rund 20 Jahre lang funktionieren würde, berichtet WIRED. Damit würde diese neue Lithium-Ionen-Batterie zwei- bis dreimal länger halten als die aktuelle Batteriezelle Teslas, die ohnehin schon deutlich leistungsstärker ist als die manch anderer herkömmlicher Hersteller. Ein Tesla-Fahrzeug könnte demnach "theoretisch 40 Mal um die Erde fahren", heisst es in dem Paper der Dalhousie University-Forschungsgruppe, welches kürzlich im "Journal of the Electrochemical Society" veröffentlicht wurde.

Zahlreiche Details zur Million-Meilen-Batterie veröffentlicht

Darin wird eine Lithium-Ionen-Batterie beschrieben, die "in der Lage sein sollte, ein Elektrofahrzeug über 1 Million Meilen lang zu betreiben", zitiert WIRED aus dem Paper. Während ihrer Lebensdauer soll sie lediglich zehn Prozent ihrer Kapazität verlieren, während rund 4'000 Ladezyklen möglich sein sollen, heisst es bei Business Insider. Der Unterschied zu bisherigen Batterien soll in fortschrittlicheren Elektrolyten sowie einer innovativeren NMC-Kathode namens "single crystal" liegen, erklärt WIRED.

In dem Paper gab die Forschungsgruppe ausserdem zahlreiche relevante Details zu der neuen Batteriezelle bekannt. Ungewöhnlich, da die Chemie innerhalb einer Batterie in der Industrie in der Regel geheim gehalten wird. "Alle Details dieser Zellen, einschliesslich Elektrodenzusammensetzungen, Elektrodenbelastungen, Elektrolytzusammensetzungen, verwendete Additive usw. wurden bereitgestellt. Dies wurde getan, damit andere diese Zellen nachbauen und als Massstab für ihre eigenen F+E-Arbeiten verwenden können", heisst es.

Hat Tesla bereits eine bessere Batterie?

WIRED erklärt diese Offenheit - trotz des Exklusivvertrags mit Tesla - damit, dass der US-amerikanische Elektroautobauer wohl bereits über mindestens eine eigene Batteriechemie verfüge, die das im Paper Beschriebene übertreffe. So soll Tesla kurz nach Erscheinen des Papers ein Patent für eine Lithium-Ionen-Batterie, die der zuvor beschriebenen sehr ähnele "und deren Leistung sogar noch übertreffen soll", eingereicht haben.

Robo-Taxis und Langstrecken-E-Lkw im Fokus

Solch eine leistungsstarke Batterie könnte insbesondere bei folgenden Produkten Anwendung finden: Robo-Taxis sowie Langstrecken-E-Laster, erklärte Dahn. "In Zukunft werden Fahrzeuge den ganzen Tag lang fahren, eher wie konventionelle Taxis", heisst es in dem Paper.

