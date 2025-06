Amrize-Aktie feiert durchwachsenen Börsenstart: So verläuft das Börsendebüt des Holcim-Spin-offs

• Holcim-Spin-off feiert Börsendebüt an SIX und NYSE• Amrize wird direkt in SMI und SLI aufgenommen• Holcim-Aktionäre profitieren durch 1:1-Zuteilung

Das heutige Börsendebüt von Amrize an der heimischen Börse SIX und der New York Stock Exchange (NYSE) markiert einen Meilenstein für das Holcim-Spin-off. Das Nordamerika-Geschäft des Schweizer Baustoffriesen firmiert von heute an eigenständig unter dem Ticker AMRZ. Zudem ist Amrize zum Handelsstart direkt Bestandteil zweier wichtiger Schweizer Indizes: Sowohl der Swiss Market Index (SMI) als auch der SLI nehmen den Neuling auf - eine Seltenheit bei Spin-offs.

Doppellisting ohne Kapitalerhöhung

Im Unterschied zu einem klassischen Börsengang erfolgt der Börsenstart als Spin-off: Holcim-Aktionäre erhielten pro Aktie eine Amrize-Aktie - eine Sonderdividende in Form von Aktien ("Dividend in kind"). Neue Mittel fliessen dem Unternehmen durch den Börsengang nicht zu, Amrize ist jedoch bereits mit 3,4 Milliarden US-Dollar an Anleihen kapitalmarktfähig ausgestattet.

Der Erstkurs von Amrize lag bei 46 Schweizer Franken, dies war ein Minus gegenüber dem von der SIX angegebenen Referenzpreis von 46,08 Franken. Im Verlauf rutscht die Aktie weiter ab und notierte zuletzt noch bei 42,205 CHF. Die Holcim-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 5,24 Prozent höher bei 52,84 CHF.

Die Kursentwicklung lässt darauf schliessen, dass der Markt dem verbleibenden Geschäftsbereich aktuell einen höheren Wert beimisst als der abgespaltenen Amrize.

NYSE-Börsenstart voraus

Zu einem anderen Schluss könnten die Börsianer am Nachmittag kommen, wenn die Amrize-Aktien auch an der New Yorker Börse NYSE erstmals gehandelt werden. Investoren hoffen dann auf einen deutlichen Anstieg der Bewertung. Denn es wird angenommen, dass Amrize ähnlich hoch bewertet wird wie vergleichbare Unternehmen in der US-Bauindustrie. Und diese Bewertung liegt höher als bei europäischen Konzernen, weil Amrize als fokussiertes US-Infrastruktur-Wachstumsunternehmen gilt.

Amrize ist mit einem Anteil von jeweils rund 40 Prozent am Umsatz und am operativen Gewinn an der bisherigen Holcim die etwas kleinere "Schwester". Dafür verfügt das Unternehmen über etwas höhere Margen und hegt grosse Wachstumsambitionen. Amrize will nicht zuletzt von den Infrastrukturprogrammen der US-Regierung profitieren.

Amrize verfolgt klare Ziele

Das Unternehmen mit Sitz in den USA beschäftigt über 19.000 Mitarbeitende und betreibt mehr als 1.000 Standorte - von Zementwerken bis hin zu Transportbeton- und Recyclinganlagen. Strategisch soll der Fokus eigenen Angaben zufolge künftig auf nachhaltigen Baulösungen, Dekarbonisierung und margenstarkem Wachstum liegen.

Redaktion finanzen.ch