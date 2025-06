Eskalation im Nahen Osten: SMI vorbörslich deutlich tiefer -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas höher

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt sind vorbörslich Verluste zu sehen.

Der SMI war noch am Freitag unbewegt bei 11'871,32 Punkten ins Wochenende gegangen.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegten sich nur wenig, nachdem sie noch im Plus starteten. Der SPI beendete den Handel 0,01 Prozent niedriger bei 16’447,82 Stellen, während der SLI 0,08 Prozent fester bei 1'940,44 Zählern schloss.

Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Montag laut vorbörslichen Notierungen weiter bergab. Der US-Angriff auf das iranische Atomprogramm dürfte für eine längere Phase der Verunsicherung und erhöhter Nervosität am Markt sorgen, heisst es von Händlern. Wichtig für die weitere Entwicklung an den Finanzmärkten sei nun, ob die Energieexporte aus dem Nahen Osten unterbrochen werden. Denn Öl sei der wichtigste Faktor, der die Spannungen im Nahen Osten auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte übertrage, schreibt die UBS.

Mit dem überraschenden Angriff übergingen die Vereinigten Staaten Deutschland und andere europäische Staaten, die noch am Freitag mit Teheran über weitere Verhandlungen im Streit über das iranische Atomprogramm gesprochen hatten. "Der Ball liegt nun in Teheran", kommentierte Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. "Das grosse Risiko besteht nicht in dem, was passiert ist, sondern darin, was folgen wird." Eine Sorge ist etwa, dass die für den Öltransport und damit die Weltwirtschaft so wichtige Strasse von Hormus vom Iran blockiert wird.

Allerdings könnte es einige Tage oder sogar Wochen dauern, bis die iranische Reaktion erkennbar ist. Es sei jedenfalls viel zu früh um zu sagen, dass das Schlimmste nun wohl überstanden sei, meinte ein Marktexperte. Präsident Trump möge zwar erfolgreich eine "Eskalation zur Deeskalation" betrieben haben, aber eine weitere Ausweitung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschliessen, heisst es bei RBC. "Es könnte also durchaus sein, dass für einmal politische Börsen längere Beine haben als üblich", sagte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zum Wochenstart nach unten gehen.

So startete der DAX hatte noch am Freitag die Handelswoche mit einem kräftigen Plus von 1,27 Prozent bei 23'350,55 Stellen beendet.

Nach dem US-Angriff auf das iranische Atomprogramm dürfte der DAX am Montag aber wieder Schwäche zeigen und sich erneut seinem Tief vom Freitag nähern, zudem kommt die zuletzt erfolgreich getestete 50-Tage-Durchschnittslinie nochmals in den Fokus. Die Anleger bleiben angesichts der geopolitischen Lage nervös. Die USA hatten sich dem Krieg Israels gegen den Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert. Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump weckt international Befürchtungen über eine Ausweitung des Krieges im Nahen Osten. Mit dem überraschenden Angriff übergingen die Vereinigten Staaten Deutschland und andere europäische Staaten, die noch am Freitag mit Teheran über weitere Verhandlungen im Streit über das iranische Atomprogramm gesprochen hatten.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel ist am Freitag von einer uneinheitlichen Tendenz geprägt.

Der Dow Jones stieg anfänglich, pendelte im Verlauf jedoch nur noch um die Nulllinie. Sein Schlussstand: 42'206,82 Punkte (+0,08 Prozent).

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete ebenso stärker, verlor im Anschluss jedoch. Letztlich ging es 0,51 Prozent runter auf 19'447,41 Zähler.

Die Anleger blieben angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten und eines möglichen Eingreifens der USA vorsichtig. Die geldpolitischen Signale der US-Notenbank vom Mittwochabend rückten dabei zunehmend in den Hintergrund.

Spekulationen über eine bevorstehende Beteiligung der USA an den israelischen Angriffen auf den Iran haben sich inzwischen etwas abgeschwächt. US-Präsident Donald Trump kündigte an, innerhalb der kommenden zwei Wochen eine Entscheidung treffen zu wollen. Es bestehe weiterhin eine "beträchtliche Chance" für diplomatische Verhandlungen. Unterdessen meldete die israelische Luftwaffe neue Angriffe auf Ziele im Iran. Laut israelischem Militär setzte der Iran seinerseits seine Raketenangriffe fort.

ASIEN

In Asien zeigen sich die Börsen zum Wochenstart mehrheitlich etwas fester.

Verluste wurden aus Tokio gemeldet, wo der japanische Leitindex Nikkei 225 0,10 Prozent tiefer bei 38'363,42 Punkten schloss.

Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen leichte Gewinne zu sehen, der Shanghai Composite legte zuletzt 0,73 Prozent auf 3'384,38 Punkte zu.

Etwas fester präsentiert sich der Markt in Hongkong - dort gewinnt der Hang Seng zeitweise 0,51 Prozent auf 23'650,99 Punkte.

Die asiatischen Börsen reagieren mit überwiegend etwas festeren Kursen auf die Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten. "Der Markt zeigt sich widerstandsfähig", so ein Marktteilnehmer. In Tokio wird die Stimmung auch von günstigen Konjunkturdaten gestützt. Der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe ist deutlich auf 50,4 gestiegen und damit über die Schwelle von 50, die Rezession von Aufschwung trennt. Der Index für den Service-Bereich verbessert sich leicht auf 51,5.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires