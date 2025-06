Montagshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1.06 Prozent fester bei 21’856.33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.030 Prozent auf 21’632.78 Punkte an der Kurstafel, nach 21’626.39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 21’532.32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21’871.87 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.05.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 20’915.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 19’753.97 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’700.43 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 4.20 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Tesla (+ 8.23 Prozent auf 348.68 USD), Fiserv (+ 4.38 Prozent auf 170.54 USD), Constellation Energy (+ 3.37 Prozent auf 315.21 USD), Fortinet (+ 3.30 Prozent auf 103.15 USD) und AppLovin A (+ 3.30 Prozent auf 335.40 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Amgen (-5.84 Prozent auf 272.44 USD), Diamondback Energy (-5.17 Prozent auf 141.15 USD), Marvell Technology (-3.71 Prozent auf 70.78 USD), Enphase Energy (-3.60 Prozent auf 34.56 USD) und Baker Hughes (-3.00 Prozent auf 37.83 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 44’801’739 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.083 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

