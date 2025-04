FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 345 US-Dollar belassen. Die Zahl der im ersten Quartal ausgelieferten Fahrzeuge liege unter seiner Schätzung und noch deutlicher unter der Konsensprognose am Markt, schrieb Analyst Edison Yu in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Im Vergleich zum Schlussquartal 2024 seien die Auslieferungen um fast ein Drittel eingebrochen. Mit einem schwachen Abschneiden des Autobauers in Europa habe er gerechnet, so Yu, nun aber scheine es auch auf dem Heimatmarkt für Tesla schlechter gelaufen zu sein als angenommen./bek/he;