Zuversicht in New York: Am Nachmittag Pluszeichen im NASDAQ 100

Am Dienstag gewinnt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 1.58 Prozent auf 22’201.08 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.901 Prozent auf 22’053.33 Punkte an der Kurstafel, nach 21’856.33 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 22’202.06 Punkte, das Tagestief hingegen 22’045.63 Zähler.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20’915.65 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 24.03.2025, bei 20’180.44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 19’474.62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 5.84 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22’222.61 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell DexCom (+ 7.54 Prozent auf 85.86 USD), Intel (+ 6.35 Prozent auf 22.54 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.11 Prozent auf 137.50 USD), Marvell Technology (+ 5.23 Prozent auf 74.48 USD) und PDD (+ 4.73 Prozent auf 106.77 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen O Reilly Automotive (-2.33 Prozent auf 89.13 USD), Tesla (-1.73 Prozent auf 342.64 USD), eBay (-1.72 Prozent auf 75.54 USD), CrowdStrike (-1.62 Prozent auf 483.85 USD) und Dollar Tree (-1.44 Prozent auf 99.06 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 22’572’256 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.057 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die JDcom-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

