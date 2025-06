Trump verkündet Waffenruhe: Asiens Börsen deutlich höher

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt gab zum Wochenstart etwas nach.

Der SMI konnte sein frühes Minus im weiteren Handelsverlauf verkleinern und ging schlussendlich nur 0,14 Prozent bei 11'854,96 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der tendenz des Leitindex und schlossen mit Abschlägen von 0,15 Prozent bei 16'422,60 Punkten bzw. 0,18 Prozent bei 1'936,99 Zählern.

Am Schweizer Aktienmarkt besserte sich die Stimmung im Handelsverlauf und es waren vorübergehend sogar Gewinne zu sehen. Der US-Angriff auf das iranische Atomprogramm sorgte nur zeitweise für Verunsicherung und erhöhte Nervosität am Markt, hiess es von Händlern. Wichtig für die weitere Entwicklung an den Finanzmärkten sei nun, ob die Energieexporte aus dem Nahen Osten unterbrochen werden. Denn Öl sei der wichtigste Faktor, der die Spannungen im Nahen Osten auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte übertrage, schrieb die UBS.

Mit dem überraschenden Angriff übergingen die Vereinigten Staaten Deutschland und andere europäische Staaten, die noch am Freitag mit Teheran über weitere Verhandlungen im Streit über das iranische Atomprogramm gesprochen hatten. "Der Ball liegt nun in Teheran", kommentierte Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. "Das grosse Risiko besteht nicht in dem, was passiert ist, sondern darin, was folgen wird." Eine Sorge ist etwa, dass die für den Öltransport und damit die Weltwirtschaft so wichtige Strasse von Hormus vom Iran blockiert wird.

Allerdings könnte es einige Tage oder sogar Wochen dauern, bis die iranische Reaktion erkennbar ist. Es sei jedenfalls viel zu früh um zu sagen, dass das Schlimmste nun wohl überstanden sei, meinte ein Marktexperte. Präsident Trump möge zwar erfolgreich eine "Eskalation zur Deeskalation" betrieben haben, aber eine weitere Ausweitung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschliessen, hiess es bei RBC. "Es könnte also durchaus sein, dass für einmal politische Börsen längere Beine haben als üblich", sagte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer.

Der DAX arbeitete sich nach einem schwachen Start im weiteren Verlauf vorübergehend ins Plus, bevor er wieder zurückfiel. Letztlich schloss er 0,35 Prozent leichter bei 23'269,01 Punkten.

Nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen sind die geopolitischen Sorgen der Anleger am Montag wieder grösser geworden. Nach schwachem Auftakt konnte der DAX seine Verluste zwar vorübergehend ausgleichen. Doch im Verlauf wurde die Verunsicherung wieder spürbar, auch wenn eine Eskalation der Lage nicht unmittelbar bevorsteht. US-Präsident Donald Trump warb unterdessen für einen politischen Führungswechsel im Iran.

Die USA hatten sich in der Nacht zum Sonntag dem Krieg Israels gegen den Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert. Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump weckte international Befürchtungen über eine Ausweitung des Krieges im Nahen Osten. In der Folge hat Israels Armee nach eigenen Angaben noch Zugangswege zur iranischen Atomanlage Fordo angegriffen.

Laut den Experten der ING ist es die grosse Frage, wie der Iran auf die Attacke reagiert und wie sich dies auf die Energiemärkte auswirkt. Ein grosses Risiko bestehe darin, dass der Iran versuchen könnte, den für den Öltransport wichtigen Seeweg durch die Strasse von Hormus zu blockieren. Laut dem Rohstoffstrategen Warren Patterson glaubt der Markt aber noch nicht daran, weil die Meerenge vor allem für Transporte nach Asien relevant sei. Damit würde der Iran mit China ein ihm noch näherstehendes Land treffen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zum Start in die neue Handelswoche deutlich nach oben.

Der Dow Jones schloss bei 42'581,78 Punkten um 0,89 Prozent stärker. Zur Eröffnung hatte er sich noch auf Freitagsniveau bewegt, konnte dann jedoch in die Gewinnzone drehen und klar zulegen.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging bei 19'630,97 Zählern um 0,94 Prozent höher aus dem Handel. Er hatte zum Start leicht nachgegeben, dann jedoch auch das Vorzeichen gewechselt und deutliche Gewinne eingefahren.

Angesichts der bislang überschaubaren ökonomischen Auswirkungen des US-Militärschlags gegen den Iran blieben die Anleger an den US-Börsen am Montag recht gelassen. Auch dass der Iran als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen einen US-Militärstützpunkt in Katar angegriffen hat, besorgte die Anleger offenbar nicht - wohl auch, weil die iranischen Raketen laut Katar abgefangen worden seien. Nach Angaben der USA sind zudem keine US-Bürger verletzt worden.

Daneben fielen wichtige Wirtschaftsdaten besser als erwartet aus und stützten die Stimmung: Die vom Finanzdienstleister S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes für die Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in den USA fielen im Juni einer ersten Schätzung zufolge besser aus als erwartet.

ASIEN

In Asien zeigen sich die Börsen am Dienstag mit deutlichen Gewinnen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert zeitweise 1,14 Prozent stärker bei 38'792,09 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sind ebenso Gewinne zu sehen, der Shanghai Composite legt 1,00 Prozent auf 3'415,45 Punkte zu.

Deutlich im Plus präsentierte sich auch der Markt in Hongkong - dort gewinnt der Hang Seng 1,95 Prozent auf 24'150,55 Punkte.

Nach der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran am Wochenende zeichnet sich nun eine Entspannung ab. In der Nacht erklärte US-Präsident Donald Trump überraschend, dass eine Waffenruhe zwischen den beiden verfeindeten Staaten vereinbart worden sei. Zuvor hatte der Iran am Montagabend noch einen symbolischen Vergeltungsschlag gegen einen US-Stützpunkt in Katar ausgeführt.

