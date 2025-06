Freundlicher Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne

Am Montag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0.96 Prozent stärker bei 6’025.17 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 46.823 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.070 Prozent auf 5’972.01 Punkte an der Kurstafel, nach 5’967.84 Punkten am Vortag.

Bei 5’943.23 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’028.77 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.05.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’802.82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Wert von 5’667.56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Wert von 5’464.62 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 2.67 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Tesla (+ 8.23 Prozent auf 348.68 USD), Northern Trust (+ 8.01 Prozent auf 120.81 USD), Lumen Technologies (+ 7.61) Prozent auf 4.24 USD), Advance Auto Parts (+ 5.08 Prozent auf 51.93 USD) und Generac (+ 4.86 Prozent auf 133.53 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Super Micro Computer (-9.77 Prozent auf 40.89 USD), APA (-7.91 Prozent auf 18.39 USD), Halliburton (-6.78 Prozent auf 20.77 USD), Schlumberger (-5.89 Prozent auf 33.73 USD) und Amgen (-5.84 Prozent auf 272.44 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 44’801’739 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.083 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 1’200.00 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

