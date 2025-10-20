Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’635 -0.1%  SPI 17’369 0.0%  Dow 46’722 1.2%  DAX 24’259 1.8%  Euro 0.9225 -0.2%  EStoxx50 5’681 1.3%  Gold 4’361 2.6%  Bitcoin 87’494 1.5%  Dollar 0.7922 -0.1%  Öl 61.0 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
OpenAI-Deal mit AMD: Das überrascht selbst den NVIDIA-Chef
ams-OSRAM-Aktien durch Spekulation über Meta-Partnerschaft getrieben
Bitcoin Cash: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Suche...

Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2025 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 806,01 USD nach oben.

Eli Lilly
635.07 CHF 1.56%
Kaufen Verkaufen

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 20:26 Uhr 0,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'741 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 808,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 805,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153'944 Eli Lilly-Aktien.

Bei 935,06 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 16,01 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 624,00 USD am 09.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,58 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,86 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,29 USD, nach 3,28 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 15.56 Mrd. USD gegenüber 11.30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 22,65 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Stellenabbau trifft wichtiges US-Werk in North Carolina

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten