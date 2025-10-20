Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 20:26 Uhr 0,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'741 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 808,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 805,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153'944 Eli Lilly-Aktien.

Bei 935,06 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 16,01 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 624,00 USD am 09.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,58 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,86 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,29 USD, nach 3,28 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 15.56 Mrd. USD gegenüber 11.30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 22,65 USD im Jahr 2025 aus.

