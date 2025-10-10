Edisun Power Europe-Aktie: Anleihe über 16,2 Millionen Franken begeben

Aufgrund der hohen Nachfrage sei die Anleihe von den ursprünglich geplanten 10 Millionen Franken auf insgesamt 16,2 Millionen Franken aufgestockt worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die Mittel werde Edisun Power Europe für die Finanzierung erneuerbarer Projekte für Rechenzentren, insbesondere des Grossprojekts "Fuencarral to AI", sowie zu Refinanzierungszwecken nutzen, hiess es weiter.

