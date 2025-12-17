Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Auszahlung an Anleger 17.12.2025 16:36:18

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividende können sich Cisco-Aktionäre freuen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Cisco-Dividendenausschüttung aus.

Cisco
60.68 CHF -1.72%
Kaufen Verkaufen

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco am 16.12.2025 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1.62 USD beschlossen. Damit wurde die Cisco-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2.53 Prozent angezogen. 6.44 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Das sind 0.830 Prozent mehr als im Vorjahr.

Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte der Cisco-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 77.55 USD. Die Cisco-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2.36 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 3.30 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Cisco via NASDAQ 32.52 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 36.55 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Cisco-Dividendenvorhersage

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1.65 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 2.13 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Dividenden-Titel Cisco

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Cisco steht aktuell bei 310.229 Mrd. USD. Cisco weist aktuell ein KGV von 26.98 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Cisco einen Umsatz von 56.654 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 2.55 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

