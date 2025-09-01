|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Walt Disney-Einstieg?
|
01.09.2025 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das Walt Disney-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Walt Disney-Anteile an diesem Tag bei 112.53 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hat, hat nun 8.887 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Walt Disney-Aktie auf 118.38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’051.99 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +5.20 Prozent.
Alle Walt Disney-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 212.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Walt Disney
|
31.08.25
|So stuften die Analysten die Walt Disney-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
25.08.25