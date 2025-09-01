Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Walt Disney-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Walt Disney-Anteile an diesem Tag bei 112.53 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hat, hat nun 8.887 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Walt Disney-Aktie auf 118.38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’051.99 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +5.20 Prozent.

Alle Walt Disney-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 212.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch