Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.5%  SPI 16’989 -0.6%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’734 -1.3%  Euro 0.9309 0.0%  EStoxx50 5’611 -1.0%  Gold 3’981 0.0%  Bitcoin 81’121 -3.6%  Dollar 0.8063 -0.5%  Öl 63.5 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Top News
Opendoor Technologies-Aktie verliert nach drastischem Umsatzeinbruch
AppLovin-Aktie: Deutsche Bank sieht beträchtliches Kurspotenzial und gibt Kaufempfehlung aus
SoundHound-Aktie verliert: Umsatz steigt stärker als erwartet - Verluste bleiben aber
Peloton-Aktie stark nachgefragt: Umsatzerwartungen geschlagen
Airbnb-Aktie steigt: Airbnb begeistert mit Umsatzentwicklung
Suche...
Plus500 Depot

Barrett Business Services Aktie 84824 / US0684631080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 06.11.2025 22:33:45

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Barrett Business Services
29.91 CHF -6.93%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel schlussendlich 1.90 Prozent auf 23’053.99 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.164 Prozent auf 23’461.29 Punkte an der Kurstafel, nach 23’499.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23’011.06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’469.55 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 3.75 Prozent nach. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 06.10.2025, mit 22’941.67 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21’169.42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18’983.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19.57 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24’019.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit MKS Instruments (+ 10.96 Prozent auf 155.25 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 9.37 Prozent auf 208.22 USD), Scientific Games (+ 8.54 Prozent auf 79.70 USD), SMC (+ 7.63 Prozent auf 367.28 USD) und NetScout Systems (+ 7.10 Prozent auf 29.25 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil American Superconductor (-38.49 Prozent auf 36.55 USD), Cogent Communications (-34.86 Prozent auf 24.95 USD), DXP Enterprises (-17.74 Prozent auf 100.37 USD), Sangamo Therapeutics (-16.29 Prozent auf 0.46 USD) und Barrett Business Services (-14.17 Prozent auf 34.95 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 54’957’812 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.195 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com