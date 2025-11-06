Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel schlussendlich 1.90 Prozent auf 23’053.99 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.164 Prozent auf 23’461.29 Punkte an der Kurstafel, nach 23’499.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23’011.06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’469.55 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 3.75 Prozent nach. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 06.10.2025, mit 22’941.67 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21’169.42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18’983.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19.57 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24’019.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit MKS Instruments (+ 10.96 Prozent auf 155.25 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 9.37 Prozent auf 208.22 USD), Scientific Games (+ 8.54 Prozent auf 79.70 USD), SMC (+ 7.63 Prozent auf 367.28 USD) und NetScout Systems (+ 7.10 Prozent auf 29.25 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil American Superconductor (-38.49 Prozent auf 36.55 USD), Cogent Communications (-34.86 Prozent auf 24.95 USD), DXP Enterprises (-17.74 Prozent auf 100.37 USD), Sangamo Therapeutics (-16.29 Prozent auf 0.46 USD) und Barrett Business Services (-14.17 Prozent auf 34.95 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 54’957’812 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.195 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

