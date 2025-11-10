Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu

Am Montag steht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 2.03 Prozent im Plus bei 23’472.47 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.52 Prozent stärker bei 23’354.85 Punkten in den Handel, nach 23’004.54 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’290.05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23’510.87 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 10.10.2025, einen Stand von 22’204.43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21’450.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, lag der NASDAQ Composite bei 19’286.78 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21.74 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Scientific Games (+ 14.42 Prozent auf 92.18 USD), AXT (+ 10.04 Prozent auf 10.41 USD), Commercial Vehicle Group (+ 9.70 Prozent auf 1.47 USD), FreightCar America (+ 7.90 Prozent auf 9.15 USD) und Lifecore Biomedical (+ 7.45 Prozent auf 7.36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-10.60 Prozent auf 14.26 USD), Net 1 Ueps Technologies (-7.02 Prozent auf 3.84 USD), American Superconductor (-4.92 Prozent auf 36.95 USD), Ultralife Batteries (-4.89 Prozent auf 6.42 USD) und SMC (-4.83 Prozent auf 348.82 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 26’084’866 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.951 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

