NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’020.41
Pkt
-73.26
Pkt
-0.29 %
23:08:58
Index-Performance im Blick 05.03.2026 22:33:57

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Schlussendlich zogen sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich sank der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.29 Prozent auf 25’020.41 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.402 Prozent schwächer bei 24’992.73 Punkten in den Handel, nach 25’093.68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24’744.56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’174.31 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.71 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 05.02.2026, den Wert von 24’548.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25’692.05 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 20’628.46 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.737 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26’165.08 Punkten. Bei 24’315.84 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Booking (+ 8.46 Prozent auf 4’613.28 USD), Atlassian (+ 7.42 Prozent auf 82.51 USD), Intuit (+ 6.05 Prozent auf 466.79 USD), AppLovin (+ 5.33 Prozent auf 508.56 USD) und Broadcom (+ 4.80 Prozent auf 332.77 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil IDEXX Laboratories (-4.59 Prozent auf 618.92 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4.53 Prozent auf 139.81 USD), CSX (-3.81 Prozent auf 41.15 USD), Lam Research (-3.73 Prozent auf 214.68 USD) und Align Technology (-3.60 Prozent auf 175.60 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’991’104 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.773 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

