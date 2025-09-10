Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 124,53 USD.

Das Papier von Dell Technologies konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 124,53 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'525 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Dell Technologies-Aktie bis auf 127,04 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,18 USD. Der Tagesumsatz der Dell Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 598'559 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 147,66 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 46,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,06 USD aus. Dell Technologies gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,70 USD. Im letzten Jahr hatte Dell Technologies einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29.94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.01 Mrd. USD in den Büchern standen.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

