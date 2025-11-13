Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Ausblick bestätigt
|
13.11.2025 08:04:42
Delivery Hero-Aktie: Weiteres Quartal mit steigenden Erlösen
Delivery Hero sieht sich nach dem dritten Quartal auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr und hat auch die Mittelfristziele bestätigt.
Wie der Konzern in einem Trading Statement mitteilte, erwirtschaftete er im dritten Quartal einen Umsatz von 3,74 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis ein Plus von 22 Prozent, nominal von 16 Prozent. Er lag marginal über den im Konsens erwarteten 3,73 Milliarden. Der GMV betrug 12,18 Milliarden Euro, nominal ein leichtes Minus, auf vergleichbarer Basis den Angaben zufolge ein Zuwachs von 7 Prozent. Er lag unter den im Konsens geschätzten 12,25 Milliarden Euro.
Im Gesamtjahr will Delivery Hero weiterhin einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) in der Bandbreite von 900 bis 940 Millionen Euro erzielen sowie einen freien Cashflow von mehr als 120 Millionen Euro. Den Zuwachs beim Bruttowarenwert (GMV) sieht der Konzern weiter am oberen Rand der bisherigen Zielspanne von 8 bis 10 Prozent. Der Gesamtumsatz der Segmente soll im Jahresvergleich um 22 bis 24 Prozent steigen.
Die Ziele 2025 hatte der Berliner Lieferkonzern Ende August wegen ungünstiger Wechselkurse beim operativen Gewinn und freiem Cashflow gesenkt, bei den Wachstumskennziffern Umsatz und GMV aber erhöht.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Delivery Hero
|
07:51
|Delivery Hero steigert Umsatz deutlich - Jahresprognose bestätigt (AWP)
|
07:29
|EQS-News: Delivery Hero steigert im dritten Quartal Bruttowarenwert und Effizienz durch KI und globale Technologieplattform (EQS Group)
|
07:29
|EQS-News: Delivery Hero reports Q3 GMV growth and efficiency gains, driven by AI and global tech platform (EQS Group)
|
12.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
12.11.25
|MDAX aktuell: So steht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX klettert zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.ch)