Erholungskurs 20.10.2025 11:01:06

D-Wave-Aktie erholt sich: Anleger steigen nach Kursverlusten wieder ein

Aktien von Vertretern der Quantencomputerbranche gehören 2025 zu den grössten Börsenstars. Am Freitag nahmen Anleger jedoch einige Gewinne mit - nur um sich zum Wochenstart wieder einzukaufen.

D-Wave Quantum
31.84 CHF 7.79%
Kaufen Verkaufen
• D-Wave-Aktie erholt sich nach Verlusten
• Quantencomputing bleibt ein Zukunftsmarkt mit grossem Disruptionspotenzial
• Anleger warten gespannt auf die nächsten Quartalszahlen am 6. November

Die letzte Handelswoche endete schwach für den Quantencomputer-Pionier D-Wave Quantum. 5,26 Prozent verlor die Aktie an der NYSE. Doch die neue Handelswoche verspricht wieder erfolgreicher zu werden: Vorbörslich legt der Anteilsschein rund 5,32 Prozent zu und bügelt damit die Kursdelle vom Freitag wieder aus.

Quantencomputing-Sektor behält Zukunftspotenzial

Während konkrete Neuigkeiten zu D-Wave auch zum Start der neuen Woche Mangelware sind, unterstreichen Marktbeobachter weiterhin das langfristige Potenzial der Quantencomputing-Branche. Investoren warten hier besonders auf Durchbrüche und grössere Industrieaufträge, die dem Sektor und D-Wave neuen Schwung verleihen könnten. Der Markt für Quantencomputing gilt sowohl in den USA als auch international als zukunftsträchtig, wobei D-Wave als etablierter Anbieter von dieser Entwicklung profitieren könnte.

Marktposition in der Nischentechnologie

D-Wave bleibt einer der wenigen direkten Investments in den Quantencomputing-Markt für Anleger. Branchenexperten betonen die strategische Bedeutung des Unternehmens in einem Technologiebereich, der langfristig erhebliches Disruptionspotenzial für verschiedene Industrien bietet.

Dennoch ist die Bewertung von D-Wave vielen Beobachtern ein Dorn im Auge, denn das Unternehmen arbeitet weiterhin nicht profitabel, verzeichnet aber starkes Wachstum. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse mit 15 Millionen US-Dollar auf einen neuen Rekordwert, unter dem Strich belief sich der Verlust aber dennoch auf 5,4 Millionen US-Dollar, womit das Minus höher ausgefallen war als am Markt erwartet. Insbesondere mit Blick auf die Profitabilität dürften Anleger daher dem 6. November entgegen fiebern, dann stehen die Zweitquartalszahlen von D-Wave zur Veröffentlichung auf der Agenda.

Redaktion finanzen.ch

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

