20.10.2025 11:01:06
D-Wave-Aktie erholt sich: Anleger steigen nach Kursverlusten wieder ein
Aktien von Vertretern der Quantencomputerbranche gehören 2025 zu den grössten Börsenstars. Am Freitag nahmen Anleger jedoch einige Gewinne mit - nur um sich zum Wochenstart wieder einzukaufen.
• Quantencomputing bleibt ein Zukunftsmarkt mit grossem Disruptionspotenzial
• Anleger warten gespannt auf die nächsten Quartalszahlen am 6. November
Die letzte Handelswoche endete schwach für den Quantencomputer-Pionier D-Wave Quantum. 5,26 Prozent verlor die Aktie an der NYSE. Doch die neue Handelswoche verspricht wieder erfolgreicher zu werden: Vorbörslich legt der Anteilsschein rund 5,32 Prozent zu und bügelt damit die Kursdelle vom Freitag wieder aus.
Quantencomputing-Sektor behält Zukunftspotenzial
Während konkrete Neuigkeiten zu D-Wave auch zum Start der neuen Woche Mangelware sind, unterstreichen Marktbeobachter weiterhin das langfristige Potenzial der Quantencomputing-Branche. Investoren warten hier besonders auf Durchbrüche und grössere Industrieaufträge, die dem Sektor und D-Wave neuen Schwung verleihen könnten. Der Markt für Quantencomputing gilt sowohl in den USA als auch international als zukunftsträchtig, wobei D-Wave als etablierter Anbieter von dieser Entwicklung profitieren könnte.
Marktposition in der Nischentechnologie
D-Wave bleibt einer der wenigen direkten Investments in den Quantencomputing-Markt für Anleger. Branchenexperten betonen die strategische Bedeutung des Unternehmens in einem Technologiebereich, der langfristig erhebliches Disruptionspotenzial für verschiedene Industrien bietet.
Dennoch ist die Bewertung von D-Wave vielen Beobachtern ein Dorn im Auge, denn das Unternehmen arbeitet weiterhin nicht profitabel, verzeichnet aber starkes Wachstum. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse mit 15 Millionen US-Dollar auf einen neuen Rekordwert, unter dem Strich belief sich der Verlust aber dennoch auf 5,4 Millionen US-Dollar, womit das Minus höher ausgefallen war als am Markt erwartet. Insbesondere mit Blick auf die Profitabilität dürften Anleger daher dem 6. November entgegen fiebern, dann stehen die Zweitquartalszahlen von D-Wave zur Veröffentlichung auf der Agenda.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu D-Wave Quantum
17.10.25
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Abend tiefer (finanzen.ch)
17.10.25
|D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Nachmittag tief südwärts (finanzen.ch)
16.10.25
|D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: D-Wave stärkt Europa-Präsenz mit Millionen-Euro-Deal (finanzen.ch)
09.10.25
|Experten warnen vor Überbewertung: D-Wave Quantum-Aktie nach Rally im Visier (finanzen.ch)
06.10.25
|Durchbruch bei Polizei-Zusammenarbeit: D-Wave Quantum-Aktie feiert neues Allzeithoch (finanzen.ch)
25.09.25
|D-Wave Quantum-Aktie verliert: Was den Quantencomputing-Spezialisten belastet (finanzen.ch)
23.09.25
|D-Wave-Aktie nach Kapitalerhöhung wieder im Plus - Erholung nach Rückschlag (finanzen.ch)
19.09.25
|D-Wave Quantum-Aktie legt wieder zu: Rekordhoch erneut in Reichweite (finanzen.ch)
Analysen zu D-Wave Quantum
