D-Wave Quantum-Aktie legt wieder zu: Rekordhoch erneut in Reichweite

D-Wave Quantum-Aktie erreicht neues Rekordhoch

Die D-Wave Quantum-Aktie stieg an der NYSE am Donnerstag zeitweise über mehr als 10 Prozent bis auf 24,85 US-Dollar und markierte damit ein neues Allzeithoch. Grund für den zweistelligen Kursanstieg war die Qubits Japan 2025-Konferenz in Tokio. Dort stellte D-Wave seine Fortschritte im asiatisch-pazifischen Raum vor und präsentierte die Zusammenarbeit mit namhaften Kunden wie NTT DoCoMo, Japan Tobacco und Ford Otosan. Bis Handelsende schmolz der Aufschlag wieder etwas zusammen, dennoch blieb ein Plus von 6,57 Prozent auf 24,02 US-Dollar an der Kurstafel stehen.

Wachstumstreiber Asien-Pazifik und Innovation

D-Wave profitierte zuletzt aber nicht nur von der Konferenz, sondern auch von einem Buchungsplus von 83 Prozent in der Asien-Pazifik-Region innerhalb der letzten zwölf Monate. Zusätzlich präsentierte das Unternehmen seinen neuen Quantencomputer Advantage2, der die technologische Marktposition stärkt. Diese Faktoren sprechen für ein solides langfristiges Wachstumspotenzial, auch wenn kurzfristige Rücksetzer auftreten.

Kurskorrektur nach Rekordhoch?

Denn nach dem starken Anstieg folgte am heutigen Freitag im vorbörslichen Handel aber offenbar eine leichte Korrektur. So ging es vorbörslich klar nach unten. Analysten führten dies auf Gewinnmitnahmen und die übliche Marktvolatilität nach einer Rally zurück. Solche Schwankungen sind typisch, wenn Aktien nach einem deutlichen Sprung wieder stabilisiert werden müssen.

Schlussendlich ging es im NYSE-Handel jedoch weiter um 11,91 Prozent aufwärts auf 26,88 US-Dollar.

Auf längere Sicht überzeugt die Performance von D-Wave jedenfalls: Seit Jahresstart hat sich das Papier um fast 186 Prozent verteuert, auf Drei-Monatssicht steht ebenfalls ein Plus von 53,48 Prozent zu Buche.

Redaktion finanzen.ch