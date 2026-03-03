Corning Aktie News: Corning am Dienstagabend billiger

Die Corning-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 150,38 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'824 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Corning-Aktie bis auf 141,52 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 149,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 1'546'616 Stück.

Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 7,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,20 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.01.2026 lud Corning zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 3,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

