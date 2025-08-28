Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 0.0%  SPI 16’939 0.0%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’032 -0.1%  Euro 0.9354 0.2%  EStoxx50 5’394 0.0%  Gold 3’408 0.3%  Bitcoin 90’571 1.6%  Dollar 0.8011 -0.1%  Öl 68.0 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Berlusconi-Familie dank PPF bei ProSiebenSat.1 mit Mehrheit - ProSiebenSat.1-Aktie höher
Commerzbank und UniCredit-Aktie in Rot: Commerzbank-Vorstand mit erneuter Warnung vor Übernahme durch UniCredit
SoftwareONE-Aktie tiefrot: SoftwareONE plant nach Umsatzverlust wieder Wachstum
Li Auto-Aktie fällt: BYD-Konkurrent Li Auto verdient weniger - Umsatz rückläufig
Tesla gegen die Konkurrenz: Wer in den nächsten Jahren mehr wert sein könnte
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Interessenkonflikte 28.08.2025 13:42:36

Commerzbank und UniCredit-Aktie in Rot: Commerzbank-Vorstand mit erneuter Warnung vor Übernahme durch UniCredit

Commerzbank und UniCredit-Aktie in Rot: Commerzbank-Vorstand mit erneuter Warnung vor Übernahme durch UniCredit

Commerzbank-Vorstand Michael Kotzbauer hat abermals vor den Folgen einer Übernahme durch den Grossaktionär UniCredit gewarnt.

Commerzbank
30.30 CHF -2.25%
Kaufen Verkaufen
"UniCredit hat augenscheinlich ein ureigenes Interesse an einem niedrigeren Aktienkurs der Commerzbank, wenn sie weiterhin ihr Ziel der Übernahme verfolgt - sehr zum Nachteil der verbleibenden Aktionäre und anderer Stakeholder", sagte der Vize-Chef der zweitgrössten deutschen Privatbank der "Süddeutschen Zeitung".

Zudem sei die italienische Bank über ihre Tochter Hypovereinsbank ein direkter Wettbewerber in Deutschland, was "mehrere offensichtliche Interessenkonflikte" mit sich bringe. Kotzbauer betonte zugleich, Commerzbank-Vorstand und -Aufsichtsrat begrüssten "einen offenen und fairen Dialog mit allen Aktionären". Allerdings müsse sich UniCredit "wie jeder Aktionär im Interesse des Unternehmens und aller anderen Aktionäre verhalten".

Die UniCredit hat ihren direkten Aktienanteil an Deutschlands zweitgrösster Privatbank auf rund 26 Prozent erhöht. Zugleich kündigte sie erneut an, verbleibende Finanzinstrumente "zu gegebener Zeit" in Commerzbank-Aktien umzuwandeln, womit sich der Anteil auf etwa 29 Prozent summieren würde. Bei Überschreiten der 30-Prozent-Marke wäre die UniCredit gesetzlich verpflichtet, den übrigen Anteilseignern ein Kaufangebot vorzulegen. Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise 2008/2009 gerettet hatte, hält gut 12 Prozent.

Im XETRA-Handel verliert die Commerzbank-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,09 Prozent auf 32,62 Euro. Papiere der UniCredit zeigen sich an der italienischen Börse zeitweise 0,45 Prozent schwächer bei 65,93 Euro.

/dmo/DP/zb

MÜNCHEN (awp international)

Weitere Links:

UniCredit verstärkt Einfluss bei Commerzbank mit 26-Prozent-Anteil
Abverkauf hält an: Commerzbank-Aktie verbucht erneut Verluste
Commerzbank-Aktie erholt sich: Rally setzt sich nach Montagsdelle fort

Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com,Commerzbank AG

Nachrichten zu Commerzbank

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?