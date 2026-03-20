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20.03.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco am Abend in Rot

Cisco Aktie News: Cisco am Abend in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Cisco. Zuletzt fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 78,23 USD ab.

Cisco
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Die Cisco-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 78,23 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 45'485 Punkten notiert. Im Tief verlor die Cisco-Aktie bis auf 77,66 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,44 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'192'338 Cisco-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2026 auf bis zu 88,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 50,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.02.2026 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,61 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent auf 15.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.05.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,15 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com