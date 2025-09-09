Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

09.09.2025 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco verteuert sich am Abend

Cisco Aktie News: Cisco verteuert sich am Abend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Cisco. Zuletzt wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 67,26 USD nach oben.

Um 20:26 Uhr sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 67,26 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 45'745 Punkten steht. Bei 67,35 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'162'755 Cisco-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,55 USD erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 47,86 USD. Mit Abgaben von 28,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 14.67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,56 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2026 4,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

