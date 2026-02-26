CAI International Aktie 2926480 / US12477X1063
|
26.02.2026 23:36:56
Caris Life Sciences Swings To Q4 Profit
(RTTNews) - Caris Life Sciences, Inc. (CAI) on Thursday reported a sharp increase in fourth-quarter revenue and swung to profitability.
For the fourth quarter, revenue increased to $292.9 million from $129.9 million a year earlier. For the full year 2025, revenue rose to $812.0 million from $412.3 million in 2024.
The company posted net income of $82.0 million, or $0.28 per share, in the fourth quarter, compared with a net loss of $61.9 million, or $1.73 per share, a year earlier. For the full year 2025, net loss widened to $538.0 million, or $3.22 per share, compared with $378.3 million, or $10.66 per share, in the prior year.
For full-year 2026, Caris expects revenue in the range of $1.00 billion to $1.02 billion, representing growth of approximately 23% to 26% compared to 2025.
The company expects molecular profiling revenue to grow approximately 21% to 22% year over year in 2026, and pharma and research revenue to be in the range of $75 million to $85 million.
Caris also anticipates operating expenses of $590 million to $595 million in 2026 and expects to remain positive on free cash flow and adjusted EBITDA.
CAI is currently trading after market at $22.20, up $2.96 or 15.38 percent on the Nasdaq.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
