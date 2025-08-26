CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carrefour von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Carrefour-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Carrefour-Anteile an diesem Tag bei 25.78 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 387.957 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2025 gerechnet (12.93 EUR), wäre die Investition nun 5’014.34 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 49.86 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Carrefour belief sich zuletzt auf 9.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch