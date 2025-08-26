Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rentables Carrefour-Investment? 26.08.2025 10:02:16

CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carrefour von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Carrefour-Aktie Anlegern gebracht.

Carrefour
11.88 CHF -1.75%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde das Carrefour-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Carrefour-Anteile an diesem Tag bei 25.78 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 387.957 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2025 gerechnet (12.93 EUR), wäre die Investition nun 5’014.34 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 49.86 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Carrefour belief sich zuletzt auf 9.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch