Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet MTU Aero Engines-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, der Free Cashflow sei indes etwas mau gewesen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag nach den Geschäftszahlen. Der Ausblick auf 2026 sei am oberen Ende der Spanne solide.

Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 3.4 Prozent auf 383.90 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 30.24 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34’562 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 8.0 Prozent. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 24.02.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



