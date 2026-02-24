MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie auf dem Prüfstand
|
24.02.2026 09:39:04
Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet MTU Aero Engines-Aktie
Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie hat sich das MTU Aero Engines-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, der Free Cashflow sei indes etwas mau gewesen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag nach den Geschäftszahlen. Der Ausblick auf 2026 sei am oberen Ende der Spanne solide.
Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 3.4 Prozent auf 383.90 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 30.24 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34’562 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 8.0 Prozent. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 24.02.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|08:59
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:49
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:49
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:56
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag leicht auftwärts, wogegen der deutsche Leitindex nachgibt. Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.