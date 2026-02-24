Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
MTU Aero Engines Aktie

Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet MTU Aero Engines-Aktie

Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet MTU Aero Engines-Aktie

Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie hat sich das MTU Aero Engines-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, der Free Cashflow sei indes etwas mau gewesen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag nach den Geschäftszahlen. Der Ausblick auf 2026 sei am oberen Ende der Spanne solide.

Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 3.4 Prozent auf 383.90 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 30.24 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34’562 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 8.0 Prozent. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 24.02.2026 veröffentlicht.

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:39
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:39

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

