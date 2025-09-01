Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030
AEVIS-Tochter Swiss Medical Network mit starkem Wachstum im ersten Halbjahr
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Ypsomed-Aktie: Ypsomed erhält FDA-Freigabe für SmartPilot
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Plus500 Depot
01.09.2025 08:01:36

Burkhalter-Aktie: Burkhalter wächst im ersten Halbjahr weiter

Burkhalter-Aktie: Burkhalter wächst im ersten Halbjahr weiter

Der Elektroinstallateur und Gebäudetechniker Burkhalter hat im ersten Halbjahr 2025 leicht mehr umgesetzt und verdient.

Burkhalter
145.04 CHF -0.80%
Kaufen Verkaufen
Für den weiteren Verlauf des Jahres bleibt das Management zuversichtlich.

Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 3,4 Prozent auf 586,8 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das Wachstum sei auf die nach wie vor starke Nachfrage nach Gebäudetechnik-Dienstleistungen zurückzuführen, schrieb Burkhalter. Zudem hatte die Gruppe im vergangenen Semester zwei kleinere Firmen übernommen.

Der EBIT erreichte 29,5 Millionen Franken, was einer Zunahme von 4,6 Prozent entspricht. Der Reingewinn stieg um 3 Prozent auf 24,0 Millionen und der Gewinn pro Aktie kam 3,2 Prozent höher, bei rund 2,3 Franken, zu liegen.

Prognose bestätigt

Am Ausblick hält das Management derweil fest: So geht es davon aus, den Gewinn pro Aktie im laufenden Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr erneut moderat steigern zu können.

Das Management sieht dank der Energiestrategie 2050 des Bundes gute Chancen für weiteres Wachstum. Die Burkhalter Gruppe trage durch die Sanierung und Renovation insbesondere älterer, schlecht isolierter oder mit fossilen Heizsystemen betriebener Gebäude aktiv zur Zielerreichung bei, heisst es in der Mitteilung.

sc/ra

Zürich (awp)

Bildquelle: Keystone,keystone
