Burkhalter-Aktie dennoch tiefrot: Burkhalter wächst im ersten Halbjahr weiter

Für den weiteren Verlauf des Jahres bleibt das Management zuversichtlich.

Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 3,4 Prozent auf 586,8 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das Wachstum sei auf die nach wie vor starke Nachfrage nach Gebäudetechnik-Dienstleistungen zurückzuführen, schrieb Burkhalter. Zudem hatte die Gruppe im vergangenen Semester zwei kleinere Firmen übernommen.

Der EBIT erreichte 29,5 Millionen Franken, was einer Zunahme von 4,6 Prozent entspricht. Der Reingewinn stieg um 3 Prozent auf 24,0 Millionen und der Gewinn pro Aktie kam 3,2 Prozent höher, bei rund 2,3 Franken, zu liegen.

Prognose bestätigt

Am Ausblick hält das Management derweil fest: So geht es davon aus, den Gewinn pro Aktie im laufenden Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr erneut moderat steigern zu können.

Das Management sieht dank der Energiestrategie 2050 des Bundes gute Chancen für weiteres Wachstum. Die Burkhalter Gruppe trage durch die Sanierung und Renovation insbesondere älterer, schlecht isolierter oder mit fossilen Heizsystemen betriebener Gebäude aktiv zur Zielerreichung bei, heisst es in der Mitteilung.

Burkhalter-Aktien brechen nach Halbjahreszahlen ein

Die Burkhalter-Aktien sind am Montag nach Halbjahreszahlen mit hohen Verlusten in den Handel gestartet. Hauptgrund für den Einbruch dürften laut Marktteilnehmern aber Gewinnmitnahmen nach der jüngst starken Kursentwicklung sein.

Zeitweise geben die Burkhalter-Aktien an der SIX um 8,90 Prozent auf 133,00 Franken nach. Der Gesamtmarkt liegt derweil leicht im Plus. Seit Anfang Jahr haben sich die Titel aber immer noch um rund ein Drittel verteuert.

Im Urteil der ZKB sind die Halbjahreszahlen insgesamt solide ausgefallen. Das Wachstum werde unterstützt durch die jüngsten Akquisitionen sowie durch den anhaltend hohen Sanierungsbedarf in Bezug auf Energieeffizienz und die hohe Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen innerhalb der Schweiz, heisst es. Allerdings habe der operative Gewinn die Erwartungen verfehlt.

Auch laut UBS dürften die Gewinnschätzungen für das laufende Jahr nach Halbjahreszahlen nach unten angepasst werden. Der zuständige Experte rechnet mit Reduktionen im tiefen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Guidance sei aber bestätigt worden und zusätzliche Akquisitionen könnten den Titeln im Jahresverlauf wieder Schwung verleihen.

