SPI aktuell: SPI am Mittwochmittag mit Zuschlägen

Um 12:06 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.82 Prozent stärker bei 16’874.78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.143 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.511 Prozent höher bei 16’823.37 Punkten, nach 16’737.89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16’771.52 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’874.78 Zählern.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0.340 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, bei 16’525.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’858.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’378.80 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 8.74 Prozent. Bei 17’386.61 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14’361.69 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Barry Callebaut (+ 5.15 Prozent auf 1’083.00 CHF), Burkhalter (+ 3.99 Prozent auf 135.60 CHF), Sensirion (+ 3.14 Prozent auf 65.60 CHF), ASMALLWORLD (+ 2.94 Prozent auf 1.05 CHF) und Ascom (+ 2.94 Prozent auf 4.38 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Zwahlen et Mayr SA (-14.29 Prozent auf 150.00 CHF), Kudelski (-4.86 Prozent auf 1.37 CHF), SHL Telemedicine (-4.78 Prozent auf 1.40 CHF), Feintool International (-3.14 Prozent auf 10.80 CHF) und StarragTornos (-3.13 Prozent auf 31.00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 878’753 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 233.446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch