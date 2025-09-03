Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Blick
|
03.09.2025 12:26:39
SPI aktuell: SPI am Mittwochmittag mit Zuschlägen
Der SPI macht am Mittag Gewinne.
Um 12:06 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.82 Prozent stärker bei 16’874.78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.143 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.511 Prozent höher bei 16’823.37 Punkten, nach 16’737.89 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16’771.52 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’874.78 Zählern.
SPI-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0.340 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, bei 16’525.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’858.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’378.80 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 8.74 Prozent. Bei 17’386.61 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14’361.69 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
SPI-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Barry Callebaut (+ 5.15 Prozent auf 1’083.00 CHF), Burkhalter (+ 3.99 Prozent auf 135.60 CHF), Sensirion (+ 3.14 Prozent auf 65.60 CHF), ASMALLWORLD (+ 2.94 Prozent auf 1.05 CHF) und Ascom (+ 2.94 Prozent auf 4.38 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Zwahlen et Mayr SA (-14.29 Prozent auf 150.00 CHF), Kudelski (-4.86 Prozent auf 1.37 CHF), SHL Telemedicine (-4.78 Prozent auf 1.40 CHF), Feintool International (-3.14 Prozent auf 10.80 CHF) und StarragTornos (-3.13 Prozent auf 31.00 CHF).
SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 878’753 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 233.446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien
Im SPI verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|
12:26
|SPI aktuell: SPI am Mittwochmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|SPI aktuell: SPI beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Handel in Zürich: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwacher Handel: SPI fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Dienstagshandel in Zürich: SPI zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Schwacher Handel: SPI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Montagshandel in Zürich: SPI notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|16’873.57
|0.81%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Stabilisierung - Märkte in Fernost schliessen mit Abschlägen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlicher, während auch der deutsche Leitindex wieder zulegen kann. Unterdessen ging es für die asiatischen Indizes am Mittwoch nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}