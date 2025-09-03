Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Roche Aktie 1203211 / CH0012032113

Index im Blick 03.09.2025 12:26:39

SPI aktuell: SPI am Mittwochmittag mit Zuschlägen

Der SPI macht am Mittag Gewinne.

Roche
279.29 CHF 7.11%
Um 12:06 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.82 Prozent stärker bei 16’874.78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.143 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.511 Prozent höher bei 16’823.37 Punkten, nach 16’737.89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16’771.52 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’874.78 Zählern.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0.340 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, bei 16’525.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’858.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’378.80 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 8.74 Prozent. Bei 17’386.61 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14’361.69 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Barry Callebaut (+ 5.15 Prozent auf 1’083.00 CHF), Burkhalter (+ 3.99 Prozent auf 135.60 CHF), Sensirion (+ 3.14 Prozent auf 65.60 CHF), ASMALLWORLD (+ 2.94 Prozent auf 1.05 CHF) und Ascom (+ 2.94 Prozent auf 4.38 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Zwahlen et Mayr SA (-14.29 Prozent auf 150.00 CHF), Kudelski (-4.86 Prozent auf 1.37 CHF), SHL Telemedicine (-4.78 Prozent auf 1.40 CHF), Feintool International (-3.14 Prozent auf 10.80 CHF) und StarragTornos (-3.13 Prozent auf 31.00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 878’753 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 233.446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

