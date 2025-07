Börse Zürich in Grün: SLI am Donnerstagmittag stärker

Am Donnerstag verbucht der SLI um 12:09 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0.01 Prozent auf 1’969.52 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.217 Prozent auf 1’973.54 Punkte an der Kurstafel, nach 1’969.26 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1’976.84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1’968.92 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0.101 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 03.06.2025, den Stand von 1’996.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2025, wurde der SLI mit 1’966.07 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 03.07.2024, den Stand von 1’951.16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 2.50 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’146.62 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’721.32 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 2.79 Prozent auf 11.78 CHF), UBS (+ 1.49 Prozent auf 27.97 CHF), Swiss Re (+ 1.29 Prozent auf 137.00 CHF), Zurich Insurance (+ 0.99 Prozent auf 549.60 CHF) und SGS SA (+ 0.95 Prozent auf 83.12 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Straumann (-1.21 Prozent auf 106.05 CHF), Richemont (-1.19 Prozent auf 149.65 CHF), Novartis (-0.99 Prozent auf 97.46 CHF), Sonova (-0.93 Prozent auf 234.70 CHF) und Logitech (-0.90 Prozent auf 72.94 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’674’634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 221.812 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch