NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Franken belassen. Ein weitreichender Deal mit Zealand Pharma für das Peptidhormon Amylin habe etwas Begeisterndes, schrieb Analyst Benjamin Jackson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/gl;