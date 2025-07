FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche auf "Sell" mit einem Kursziel von 235 Franken belassen. Nach dem Misserfolg des Antikörpers Astegolimab stünden die verbleibenden zwei spätklinischen Testkandidaten Fenebrutinib und Giredestrant umso stärker im Fokus, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die meisten Anleger sähen Fenebrutinib in der Behandlung von MS (RMS) zum Scheitern verurteilt - eine Einschätzung, der er sich anschließe./ag/gl;