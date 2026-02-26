Börse New York: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’914 -0.5%  SPI 19’152 -0.4%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’289 0.5%  Euro 0.9134 0.1%  Euro 0.9134 0.1%  EStoxx50 6’162 -0.2%  Gold 5’184 0.4%  Bitcoin 52’169 -0.6%  Bitcoin 52’241 -0.5%  Dollar 0.7742 0.2%  Dollar 0.7740 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Aktien von SpaceX, OpenAI & Anthropic: Dieser Milliarden-Fonds öffnet das Tor zu den Tech-Giganten
SoundHound-Aktie dennoch tiefer: KI-Unternehmen schlägt Prognosen bei Gewinn und Umsatz
C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen
NVIDIA-Aktie verliert dennoch : Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
Suche...
eToro entdecken

Photronics Aktie 962340 / US7194051022

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 26.02.2026 22:33:57

Börse New York: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Börse New York: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Der NASDAQ Composite zeigte sich am vierten Tag der Woche leichter.

Gladstone Commercial
10.81 EUR 1.89%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag gab der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1.18 Prozent auf 22’878.38 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.222 Prozent auf 23’100.58 Punkte an der Kurstafel, nach 23’152.08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22’670.80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23’109.46 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.164 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23’601.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23’214.69 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19’075.26 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.54 Prozent nach unten. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23’988.26 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’256.76 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 33.06 Prozent auf 4.83 USD), Anika Therapeutics (+ 16.91 Prozent auf 12.79 USD), IMAX (+ 14.38 Prozent auf 41.77 USD), OraSure Technologies (+ 10.00 Prozent auf 3.08 USD) und Landstar System (+ 9.18 Prozent auf 157.58 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Barrett Business Services (-14.74 Prozent auf 26.83 USD), Ultra Clean (-11.66 Prozent auf 59.47 USD), Photronics (-11.27 Prozent auf 38.66 USD), AXT (-9.40 Prozent auf 37.12 USD) und ADTRAN (-8.03 Prozent auf 8.42 EUR).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 76’661’454 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.965 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.87 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu AXT Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten