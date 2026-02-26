Börse New York: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Am Donnerstag gab der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1.18 Prozent auf 22’878.38 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.222 Prozent auf 23’100.58 Punkte an der Kurstafel, nach 23’152.08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22’670.80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23’109.46 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.164 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23’601.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23’214.69 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19’075.26 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.54 Prozent nach unten. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23’988.26 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’256.76 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 33.06 Prozent auf 4.83 USD), Anika Therapeutics (+ 16.91 Prozent auf 12.79 USD), IMAX (+ 14.38 Prozent auf 41.77 USD), OraSure Technologies (+ 10.00 Prozent auf 3.08 USD) und Landstar System (+ 9.18 Prozent auf 157.58 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Barrett Business Services (-14.74 Prozent auf 26.83 USD), Ultra Clean (-11.66 Prozent auf 59.47 USD), Photronics (-11.27 Prozent auf 38.66 USD), AXT (-9.40 Prozent auf 37.12 USD) und ADTRAN (-8.03 Prozent auf 8.42 EUR).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 76’661’454 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.965 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.87 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

