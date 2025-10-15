NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
|
15.10.2025 22:33:57
Börse New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus
Der NASDAQ Composite stieg zum Handelsende.
Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.66 Prozent fester bei 22’670.08 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.963 Prozent auf 22’738.50 Punkte an der Kurstafel, nach 22’521.70 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 22’841.69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22’427.79 Punkten lag.
NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.405 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22’348.75 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2025, den Wert von 20’677.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 18’315.59 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 17.58 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23’119.91 Punkte. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Innodata (+ 9.43 Prozent auf 82.98 USD), Consumer Portfolio Services (+ 8.86 Prozent auf 8.11 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 6.78 Prozent auf 21.74 USD), Corcept Therapeutics (+ 6.50 Prozent auf 76.81 USD) und 3D Systems (+ 6.17 Prozent auf 3.27 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Trend Micro (-10.49 Prozent auf 47.79 USD), Hancock (-6.03 Prozent auf 58.76 USD), Ballard Power (-5.53 Prozent auf 3.76 USD), Century Casinos (-4.29 Prozent auf 2.23 USD) und Alliance Resource Partners LP (-4.09 Prozent auf 24.60 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 52’062’424 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.932 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.06 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|22’670.08
|0.66%
