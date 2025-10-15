Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’530 0.8%  SPI 17’270 0.7%  Dow 46’253 0.0%  DAX 24’181 -0.2%  Euro 0.9280 -0.2%  EStoxx50 5’605 1.0%  Gold 4’210 1.6%  Bitcoin 88’857 -2.1%  Dollar 0.7969 -0.5%  Öl 62.4 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Lindt-Aktie: Migros verhandelt über Preise
AMD-Aktie legt weiter zu: AMD und Oracle schliessen Mega-KI-Deal
D-Wave-Aktie steigt weiter: Preis für Quantentechnologie und EU-Projekt beflügeln Kurs
Plug Power-Aktie nach Höhenflug in Rot: Droht eine Blase bei Energieaktien?
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
Suche...
200.- Saxo-Deal

NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271

22’670.08 Pkt
148.38 Pkt
0.66 %
22:41:58
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Index-Performance im Blick 15.10.2025 22:33:57

Börse New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus

Börse New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus

Der NASDAQ Composite stieg zum Handelsende.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.66 Prozent fester bei 22’670.08 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.963 Prozent auf 22’738.50 Punkte an der Kurstafel, nach 22’521.70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 22’841.69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22’427.79 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.405 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22’348.75 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2025, den Wert von 20’677.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 18’315.59 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 17.58 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23’119.91 Punkte. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Innodata (+ 9.43 Prozent auf 82.98 USD), Consumer Portfolio Services (+ 8.86 Prozent auf 8.11 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 6.78 Prozent auf 21.74 USD), Corcept Therapeutics (+ 6.50 Prozent auf 76.81 USD) und 3D Systems (+ 6.17 Prozent auf 3.27 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Trend Micro (-10.49 Prozent auf 47.79 USD), Hancock (-6.03 Prozent auf 58.76 USD), Ballard Power (-5.53 Prozent auf 3.76 USD), Century Casinos (-4.29 Prozent auf 2.23 USD) und Alliance Resource Partners LP (-4.09 Prozent auf 24.60 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 52’062’424 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.932 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.06 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:56 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
08:30 Handelsstreit noch nicht vom Tisch
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltezone verteidigt
14.10.25 Julius Bär: 11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’007.57 19.06 BP9SUU
Short 13’249.34 13.95 BTTSBU
Short 13’759.37 8.85 B19SNU
SMI-Kurs: 12’529.58 15.10.2025 17:31:50
Long 11’959.81 19.50 SRKBVU
Long 11’660.88 13.28 SSTBSU
Long 11’199.45 8.98 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
China lässt deutsche Rüstungswerte abrauschen: Darum geben die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK ab
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
NVIDIA-Aktie nach Gewinnen schwächer: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
Berichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: US-Börsen schliessen uneinheitlich -- SMI letztlich im Minus -- DAX endet in der Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
D-Wave-Aktie steigt weiter: Preis für Quantentechnologie und EU-Projekt beflügeln Kurs

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:29 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow knapp im Minus - Techsektor mit Gewinnen
22:20 Aktien New York Schluss: Dow im Minus - Techsektor mit Gewinnen
21:39 Hamas übergibt zwei weitere Leichen von Geiseln
21:08 GNW-News: Total Wine & More arbeitet mit Rackspace Technology zusammen, um die Leistung zu optimieren und Innovationen im gesamten Einzelhandel zu beschleunigen
21:04 GNW-News: eGain stellt eGain ComposerT vor: eine modulare KI-gestützte Plattform zur Wissensentwicklung für die Erstellung vertrauenswürdiger KI-CX-Anwendungen
21:04 Devisen: Euro behauptet Vortagsgewinne
20:36 Deutschland und Ukraine vertiefen Rüstungskooperation
20:32 GNW-News: eGain leitet auf der Solve25 die Ära der Wissensautomatisierung ein
20:25 Flatexdegiro hebt Jahresprognose an - Anhaltend starkes Wachstum
20:20 Selenskyj: Gespräche in den USA bringen Kriegsende näher