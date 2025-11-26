Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|FTSE 100 im Blick
|
26.11.2025 12:26:32
Börse London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester
Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 am Mittag.
Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0.20 Prozent fester bei 9’629.00 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.732 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 9’609.56 Punkten, nach 9’609.53 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9’642.50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9’608.71 Punkten lag.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0.936 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9’645.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der FTSE 100 9’265.80 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der FTSE 100 bei 8’258.61 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16.57 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9’930.09 Punkten. Bei 7’544.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 3.84 Prozent auf 25.71 GBP), JD Sports Fashion (+ 2.82 Prozent auf 0.76 GBP), Burberry (+ 2.14 Prozent auf 11.94 GBP), Antofagasta (+ 1.98 Prozent auf 27.24 GBP) und Melrose Industries (+ 1.55 Prozent auf 5.89 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Sage (-1.98 Prozent auf 10.66 GBP), WPP 2012 (-1.77 Prozent auf 2.99 GBP), Diageo (-1.30 Prozent auf 17.11 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-1.19 Prozent auf 15.81 GBP) und easyJet (-1.12 Prozent auf 4.68 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 11’953’744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 245.750 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Die 3i-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 9.05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Sage PLC
|
12:26
|Börse London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Optimismus in London: FTSE 100 klettert am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
24.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Starker Wochentag in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
19.11.25
|FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
12.11.25
|FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Antofagasta plc
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9’634.00
|0.25%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex legen zur Wochenmitte etwas zu. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend grüne Vorzeichen aus.