SMI und DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Märkte geben ab

SCHWEIZ

Am Mittwoch dürfte der Zürcher Handel in ruhigen Bahnen verlaufen.

Der SMI verliert vorbörslich leicht.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI werden ebenso mit leicht negativer Tendenz erwartet.

Europas Börsen dürften am Mittwoch mit kleineren Abgaben in den Handel starten. Nach Aufschlägen in den vergangenen Tagen ohne fundamentalen Rückenwind würde dies nicht überraschen. Kurstreiber in den vergangenen Tagen dürfte vor allem Window-Dressing gewesen sein, also die gezielte Kurspflege durch Institutionelle Anleger, die sich dabei die dünnen Umsätze an den Börsen zwischen den Jahren zu Nutze machen. Allerdings dürfte die Liquidität an den Märkten nun wieder zunehmen, da an der Börse London ab Mittwoch wieder gehandelt wird. Ansonsten zeichnet sich weiter ein extrem ruhiges Geschäft ab. Relevante Nachrichten sind weiterhin Mangelware und ein Grossteil der Marktteilnehmer wird erst nach Neujahr wieder aktiv werden.

DEUTSCHLAND

In Deutschland dürfte es zur Wochenmitte leicht abwärts gehen.

Der DAX gibt vorbörslich etwas ab.

Nach der jüngsten Erholungsrally dürfte dem DAX am Mittwoch zunächst der Schwung ausgehen. Am Vortag hatten auch die US-Aktienmärkte eine Pause eingelegt, und in Asien dominierten am Morgan die Verluste. An den vergangenen fünf Handelstagen hatte der DAX um knapp fünf Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn steht ein Kursplus von mehr als 16 Prozent zu Buche. Mit Blick auf die Coronavirus-Variante Omikron preisten die Märkte derzeit einen milderen Verlauf bei Erkrankungen ein, schrieb Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda.

Das Virus und seine Folgen dürften die Konjunkturerholung zwar bremsen, sie aber "nicht in ein Loch fallen lassen". Die meisten Marktteilnehmer hätten ihre Bücher bereits geschlossen, ergänzte der charttechnische Analyst Christoph Geyer. Derweil versuchten einige wenige Händler, "durch Käufe im umsatzschwachen Markt die Kurse noch ein wenig nach oben zu ziehen", um so in der Jahresendabrechnung gut dazustehen. Wegen der Anziehungskraft grosser runder Zahlen könnte der DAX die Marke von 16'000 Punkten in den verbleibenden beiden Handelstagen noch testen, glaubt der Experte. Ob die Kraft ausreiche, das Rekordhoch von 16 290 Punkten aus dem November ins Visier zu nehmen, sei allerdings sehr fraglich.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Dienstag in verschiedene Richtungen.

Zwar eröffnete der Dow Jones quasi unverändert, im weiteren Handelsverlauf konnte er aber zulegen. Er beendete den Tag mit einem Gewinn von 0,26 Prozent bei 36'398,21 Punkten. Dagegen gab der Techwerteindex NASDAQ Composite letztlich 0,56 Prozent auf 15'781,72 Zähler ab, nachdem er zum Start noch ein kleines Plus erzielt hatte.

Derweil konnte der marktbreite S&P-500-Index auf ein weiteres Rekordhoch bei 4'807,02 Punkten klettern.

Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag im Handelsverlauf ohne klare Richtung präsentiert. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich im Plus notierten, bewegten sich die Technologietitel an der NASDAQ überwiegend auf tieferem Terrain. Händler sprachen von einem unruhigen Handel mit geringen Umsätzen. Negative Impulse lieferten Nachrichten über einen weltweiten Rekordanstieg der Coronavirus-Fälle. Stark steigende Omikron-Infektionen haben die weltweiten COVID-19-Fälle am Montag auf einen Tageshöchststand gebracht. Die Anleger würden aber durch Studien beruhigt, wonach die Omikron-Variante zwar hoch ansteckend sei, aber weniger schwere Krankheiten verursache, hiess es aus dem Handel.

ASIEN

Zur Wochenmitte geben die asiatischen Börsen nach.

In Japan verliert der Nikkei aktuell (7.09 Uhr MEZ) 0,73 Prozent auf 2'828,92 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,69 Prozent auf 3'604,93 Einheiten nach unten. Der Hang Seng in Hongkong notiert derweil 0,83 Prozent leichter bei 23'088,41 Stellen.

An den asiatischen Börsen geht es am Mittwoch im späten Geschäft abwärts. Die Verluste werden tendenziell im Verlauf ausgebaut. Auch wenn die Börsen zuletzt nicht überall gut gelaufen seien, lasse sich eine gewisse Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen erkennen, heisst es. Denn die meisten Börsenplätze weisen üppige Jahresaufschläge aus. Nachdem Technologiewerte in den USA bereits zu den Verlierern gehört haben, zählen diese Titel nun auch in Asien zu den schwächeren und stehen vielerorts auch für die Abgaben am Gesamtmarkt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires