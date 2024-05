Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag knapp aufwärts.

Der SMI notierte zur Eröffnung kaum verändert, bewegte sich im weiteren Verlauf aber leicht im Plus. Er beendete den Handel 0,07 Prozent fester bei 11'966,75 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI starteten unbewegt in den Handelstag und folgten anschliessend der Tendenz des Leitindex. Sie verliessen die Sitzung schliesslich 0,1 Prozent im Plus bei 15'980,09 Zählern bzw. 0,43 Prozent höher bei 1'961,67 Einheiten.

Als Antrieb galt der Chipkonzern NVIDIA, der am Vorabend nach US-Börsenschluss besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse veröffentlicht hat. Der KI-Vorzeigekonzern hat zudem mit seinem Ausblick die hohen Erwartungen übertroffen. Der Aktienkurs stieg im nachbörslichen US-Handel erstmals über die Marke von 1'000 Dollar.

Dagegen zügelte das Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank vom 1. Mai den Risikoappetit der Anleger etwas, hiess es am Markt weiter. Die Fed hat am Vorabend ein Festhalten an den hohen Zinsen signalisiert und eine baldige Senkung erst einmal nicht in Aussicht gestellt. Einige Vertreter der Fed zeigten sogar die Bereitschaft, die Geldpolitik - falls nötig - weiter zu straffen. Zuletzt hatten wieder aufgefrischte Zinssenkungshoffnungen für den späteren Jahresverlauf für steigende Kurse an den Börsen gesorgt. Im Gegensatz zur Fed wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins wohl im Juni senken, weil die Inflation sich in der Eurozone abgeschwächt hat.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Donnerstag kaum verändert.

Der DAX eröffnete den Handelstag nur minimal stärker und zeigte sich im weiteren Verlauf zunächst fester. Am Nachmittag schmolzen die Gewinne jedoch wieder dahin, er beendete den Handel immerhin noch 0,06 Prozent im Plus bei 18'691,32 Punkten.

Der DAX blieb am Donnerstag unter dem Eindruck der NVIDIA-Zahlen und geldpolitischer Signale der US-Notenbank Fed in seiner jüngsten Spanne.

Die Fed hatte am Vorabend ein Festhalten an ihren hohen Zinsen signalisiert und eine baldige Senkung erst einmal nicht in Aussicht gestellt. Einige Vertreter der Fed zeigten sogar die Bereitschaft, die Geldpolitik - falls nötig - weiter zu straffen. Das enttäuschte Aktien-Anleger, rechnete man doch bislang im späteren Jahresverlauf mit Zinssenkungen. Im Gegensatz zur Fed wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins wohl im Juni senken, weil die Inflation sich in der Eurozone abgeschwächt hat.

Der Enttäuschung über die Fed steht am Donnerstag einmal mehr die Begeisterung über die Entwicklung von NVIDIA gegenüber. Der KI-Vorzeigekonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick abermals die Erwartungen übertroffen und eine kräftige Dividendenanhebung sowie einen Aktiensplit angekündigt.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Donnerstag in der Verlustzone.

Der Dow Jones Index eröffnete zwar noch marginal fester, fiel dann aber ins Minus und beendete den Tag schliesslich mit einem Minus von 1,53 Prozent bei 39'065,26 Punkten. Der NASDAQ Composite startete höher, tendierte im Verlauf dann aber ebenfalls in Rot und schloss 0,39 Prozent schwächer bei 16'736,03 Zählern.

"Das derzeit heisseste Unternehmen im Börsenzirkus hat damit wieder einmal all diejenigen eines Besseren belehrt, die darauf gesetzt haben, dass Umsätze und Gewinne nicht in dieser Dynamik weiter steigen können", schrieb Marktexperte Jürgen Molnar von Robomarkets zu NVIDIA. Der Hype um das Thema künstliche Intelligenz und die Nachfrage nach entsprechenden Chips scheine noch lange nicht erschöpft zu sein.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte geben am Freitag nach.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert zeitweise 1,03 Prozent auf 38'701,58 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite derweil 0,16 Prozent tiefer bei 3'111,50 Zählern. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng zwischenzeitlich 1,27 Prozent leichter bei 18'629,10 Zählern.

Allgemein ist die Kauflust eher gedämpft, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am späten Mittwoch veröffentlicht wurde, gegen baldige Zinssenkungen gesprochen hatte. Demnach sind die Notenbanker zu dem Schluss gekommen, dass sie die Zinsen noch länger als erwartet auf dem aktuellen Niveau halten müssen, nachdem die Daten zur Inflation im vergangenen Monat zum dritten Mal in Folge enttäuschend ausgefallen waren.

