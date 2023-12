Nach roten US-Vorgaben: SMI schwächer erwartet -- DAX voraussichtlich mit Gewinnmitnahmen -- Erneut uneinheitliche Entwicklung an Asiens Börsen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den schwachen US-Vorgaben Tribut zollen.

Am Mittwoch hatte der SMI noch wenig verändert geschlossen und lediglich ein marginales Minus von 0,01 Prozent auf 11'144,88 Punkte verzeichnet.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegten sich nur wenig. Letztendlich ging es beim SLI um 0,03 Prozent abwärts auf 1'782.61 Zähler, der SPI schloss unverändert bei 14'578,38 Einheiten.

Am Schweizer Aktienmarkt werden am Donnerstag tiefere Kurse erwartet. Negative Vorgaben aus den USA dürften die Aktien auch hierzulande belasten, heisst es am Markt. Am Vortag kam es an der Wall Street, die zunächst noch auf neue Höchstwerte gestiegen war, zu Gewinnmitnahmen. Diese setzen sich nun wohl in Europa fort.

Die Nervosität am Markt habe wieder spürbar zugenommen, meinte ein Händler. Zwar hofften die Anleger weiterhin auf Zinssenkungen im kommenden Jahr; doch nun würden die gesunkenen Renditen vermehrt als Zeichen dafür gewertet, dass die Wirtschaft 2024 stärker ins Stocken geraten wird als bisher befürchtet. Das hohe Zinsniveau beginne mit einer gewissen Verzögerung nun der Wirtschaft zunehmend zu schaden, meinte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Die Anleger in Frankfurt dürften am Donnerstag Kasse machen.

Der DAX war am Vortag mit einem Abschlag von 0,07 Prozent bei 16'733,05 Zählern in den Feierabend gegangen.

Anleger dürfen sich bislang aber immer noch über einen rund 20-prozentigen Anstieg im deutschen Leitindex im Börsenjahr 2023 freuen. Ein grosser Teil dieser Gewinne ist der Rally seit dem Zwischentief Mitte Oktober zu verdanken. Treiber waren die Hoffnungen auf Zinssenkungen im kommenden Jahr, die durch die jüngsten Signale der US-Notenbank Fed neue Nahrung erhalten hatten.

Doch inzwischen würden die hohen Erwartungen an die Währungshüter für die Aktienmärkte zur immer grösseren Gefahr, warnte Kapitalmarktexperte Altmann. Die stark gesunkenen Renditen an den Anleihemärkten zeigten eindrucksvoll, welch rasante Zinssenkungen die Börsianer erwarten. Sollte die Europäische Zentralbank nicht liefern, bestehe erhebliches Enttäuschungs- und Rückschlags-Risiko.

Auch mit Blick auf die Tagesagenda können sich die Anleger nicht komplett zurücklehnen. In den USA stehen unter anderem Stimmungsindikatoren und Daten vom Arbeitsmarkt an.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen in der Mittwochssitzung tiefer.

Der Dow Jones Index schaffte ein neues Rekordhoch, bevor es schlussendlich abwärts ging und am Ende ein Minus von 0,89 Prozent bei 37'082,39 Zählern das Ergebnis war. Beim NASDAQ Composite ging es ebenfalls in die Verlustzone, bei einem Stand von 14'777,94 Punkten schloss das Börsenbarometer 1,50 Prozent tiefer.

Zwischenzeitliche Unterstützung für Aktien kam erneut vom Anleihemarkt, wo die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere weiter unter der viel beachteten Marke von vier Prozent blieb. Nach wie vor setzen die Anleger auf deutlich sinkende Zinsen im kommenden Jahr, und davon profitieren die Aktienmärkte. Die Markterwartung eines ersten Zinsschrittes bereits im März liegt laut dem Fedwatch Tool der Terminbörse Chicago Mercantile Exchange derzeit bei mehr als drei Viertel.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen auch am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.

In Tokio nahmen Anleger nach der positiven Vortagesentwicklung Gewinne mit, der Nikkei 225 verlor 1,59 Prozent und schloss bei 33'140,47 Indexpunkten.

Höher präsentierte sich daneben der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite gewann schlussendlich 0,61 Prozent auf 2'919,84 Zähler. Wenig Veränderung zeigt sich in Hongkong: Der Hang Seng präsentiert sich zeitweise mit einem marginalen Minus von 0,06 Prozent bei 16'603,73 Indexpunkten.

Der Markt sei schon weit gelaufen und überkauft, hiess es in den USA, so dass Gewinne mitgenommen worden seien. In Tokio sorgt der festere Yen für zusätzlichen Gegenwind. Hier halten sich weiter Spekulationen, dass die japanische Notenbank vor einem Richtungswechsel ihrer derzeit noch lockeren Geldpolitik steht. Darunter leiden insbesondere die Aktien von stark exportorientierten Unternehmen, weil deren Produkte dadurch im Ausland teurer werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires