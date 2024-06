SMI und DAX freundlich erwartete -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag anziehen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der SMI 0,1 Prozent höher bei 12'060 Punkten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger zu Wochenbeginn zugreifen.

Eine Stunde vor Handelsauftakt gewinnt der DAX 0,3 Prozent auf 18'064 Punkte.

WALL STREET

Die US-Börsen entwickelten sich im Freitagshandel verschieden.

Der Dow Jones Index startete mit einem Abschlag in den Handel und gab so auch bis zum Ende 0,15 Prozent ab auf 38'589,16 Punkte.

Der NASDAQ Composite verlor zum Auftakt ebenfalls, drehte aber im Verlauf und schloss letztendlich 0,12 Prozent fester bei 17'688,88 Einheiten.

Etwas besser als die Standardwerte schnitten einmal mehr Technologieaktien ab, hier zeigte sich Adobe als Highlight des Tages. Das Softwareunternehmen hat nicht nur im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen, sondern auch die Prognose für das Geschäftsjahr angehoben.

Die vorbörslich veröffentlichten Importpreise sanken im Mai um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten eine Stagnation erwartet. Auch die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juni abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 65,6. Ökonomen hatten einen Stand von 71,5 erwartet. Die Daten geben dem Markt indes kaum Impulse, da am Mittwoch gerade erst die US-Notenbank tagte und an den beiden Vortagen Verbraucher- und Erzeugerpreise für Mai mitgeteilt wurden, die jeweils günstig ausgefallen waren.

In den Tagen zuvor hatten die Inflationsdaten für den Monat Mai neue Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA aufkeimen lassen, was vor allem den zinssensiblen Technologiewerten Auftrieb gab. Die US-Notenbank Fed signalisierte am Mittwoch zwar nur eine Zinssenkung im laufenden Jahr, ein Drittel der Währungshüter halten aber zwei Zinsschritte für durchaus möglich. "Viel spricht dafür, dass die US-Notenbank im Herbst mit einer ersten Zinssenkung beginnt, alle weiteren Schritte aber eng an die künftigen Wirtschaftsdaten bindet", schrieb Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen zum Wochenstart unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verbucht der Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:51 Uhr) einen Verlust von 2,12 Prozent bei 37'990,84 Punkten.

Der Shanghai Composite verliert 0,51 Prozent auf 3'017,12 Zähler. In Hongkong zieht der Hang Seng hingegen 0,20 Prozent auf 17'978,30 Einheiten an.

