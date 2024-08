SMI vorbörslich im Plus -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse wird vor dem Wochenende freundlich erwartet.

Der SMI notiert vorbörslich in der Gewinnzone.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten schliesslich der Tendenz des SMI und schlossen 0,76 Prozent im Plus bei 16'180,86 Einheiten respektive 0,87 Prozent höher bei 1'971,39 Zählern.

Nach der Erleichterungsrally vom Vortag nach Veröffentlichung starker US-Einzelhandelsdaten dürfte es am Freitag an Europas Börsen wieder ruhiger zugehen. Noch bestehende Rezessionsängste haben durch die Zahlen einen Dämpfer erhalten, zugleich wird für September aber weiter mit einer Zinssenkung gerechnet. Zur guten Stimmung trägt bei, dass bislang ein iranischer Gegenschlag in Reaktion auf die Ermordung eines hohen Hamas-Führers in Teheran ausgeblieben ist.

DEUTSCHLAND

Gemilderte Rezessionssorgen in den USA dürften den DAX auch am Freitag in der Gewinnspur halten.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Damit zeichnet sich ein positiver Ausklang einer starken Erholungswoche ab, in der der Leitindex gemessen an der aktuellen Indikation einen Zuwachs von bislang 2,8 Prozent verbucht hat. Seine Monatsverluste hat er inzwischen grösstenteils aufgeholt. Preis- und Inflationsdaten aus den USA hatten bereits zur Wochenmitte die Gemüter beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Starke US- Einzelhandelsumsätze festigten am Vortag den Eindruck, dass die Rezessionssorgen in den Vereinigten Staaten übertrieben gewesen sein könnten und die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald senken dürfte. Die starke Zahl der Einzelhandelsumsätze sei kein wasserfester Beweis für eine in nächster Zeit robuste US-Konjunktur, aber sie sei eine notwendige Bedingung für diese Sicht, sagte am Morgen der Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Donnerstag deutliche Gewinne.

Der Dow Jones startete bereits fester in die Sitzung und kletterte anschliessend weiter nach oben. Er beendete den Handel schliesslich 1,39 Prozent im Plus bei 40'563,32 Punkten.

Beim NASDAQ Composite fielen die Anfangsgewinne noch deutlicher aus. Daraufhin setzten die Bullen sogar noch eins drauf und schickten den Tech-Index weiter aufwärts. Er ging schliesslich 2,34 Prozent höher bei 17'594,50 Zählern in den Feierabend.

Konjunkturdaten und überzeugende Unternehmensberichte von Cisco Systems sowie Walmart sorgten für gute Stimmung. Von Konjunkturseite überzeugten vor allem die Nachrichten aus dem US-Einzelhandel mit Umsätzen, die dort im Juli stärker zulegten als erwartet.

Im US-Einzelhandel stiegen die Erlöse im Juli um ein Prozent - für Tobias Basse von der NordLB ein beachtlicher Wert. "Diese erfreulichen Zahlen sind sicherlich partiell als Gegenbewegung zu bewerten", kommentierte er. Aber es müsse festgehalten werden, dass das Konsumverhalten der privaten US-Haushalte keine Anzeichen für eine nachhaltige Schwäche zeige. Die Zahlen sollten Rezessionssorgen zurückdrängen, hiess es vom Helaba-Experten Ralf Umlauf.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legt gegen 07:00 MESZ um 2,81 Prozent auf 37'760,46 Einheiten zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,09 Prozent höher bei 2'880,01 Punkten. Der Hang Seng gewinnt derweil 1,69 Prozent auf 17'397,61 Zähler.

Angetrieben von guten US-Vorgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang mit teils deutlichen Aufschlägen. Überraschend starke US-Einzelhandelsdaten haben die Sorgen vor einer möglichen Rezession in den USA zerstreut, die zuletzt für Turbulenzen an den Aktienmärkten gesorgt hatten. Zugleich blieb die Zinssenkungsfantasie aber erhalten, wobei der Markt nun aber wieder eher auf einen normalen Zinsschritt nach unten um 25 Basispunkte und nicht einen grossen um 50 im September setzt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires