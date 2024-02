US-Vorgaben sorgen für freundliche Stimmung: SMI vorbörslich höher -- DAX dürfte freundlich starten -- Gewinne an den Aktienmärkten in Asien

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag zunächst freundlich aussehen.

Der SMI schloss zur Wochenmitte 0,64 Prozent fester bei 11'213,64 Zählern.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI zogen an. Der SPI ging bei 14'676,61 Punkten (plus 0,65 Prozent) in den Feierabend, während der SLI die Sitzung bei 1'820,72 Einheiten (plus 1,01 Prozent) beendete.

Positiv dürften sich die Vorgaben von den US-Börsen auswirken, dort hatten Anleger im späten Handel zunehmend Mut gefasst und den Märkten zu einem freundlichen Handelsschluss verholfen. Die Berichtssaison dürfte auch am Donnerstag weiter das Geschehen am heimischen Aktienmarkt dominieren.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich im vorbörslichen Handel mit Gewinnen.

Der DAX ging am Vortag bei 16'945,48 Punkten (plus 0,38 Prozent) aus der Sitzung.

Gut gelaunt zeigen sich Anleger im vorbörslichen Handel in Deutschland. Der DAX dürfte auch am Donnerstag um die Marke von 17'000 Punkten pendeln. Dabei gibt es positive Impulse von den US-Börsen, wo die grossen Indizes im späten Handel noch eine Schippe draufgelegt und Sorgen über die zuletzt unerwartet hohe Inflation abgeschüttelt hatten.

Bewegung in die Kurse einzelner Aktien dürften erneut die Quartalsbilanzen der Unternehmen bringen. So verhalf die Zinswende der Commerzbank im vergangenen Jahr zu einem Rekordgewinn. Auch die Aktionärinnen und Aktionäre sollen profitieren. Die in Aussicht gestellten Dividenden überraschten die Anleger positiv. Die Zahlen und der Ausblick des weltgrössten Flugzeugbauers Airbus könnten Händlern zufolge nach dem zuletzt guten Lauf der Papiere Gewinnmitnahmen auslösen. Die Privatbank Berenberg schrieb, das Unternehmen habe weniger profitabel gewirtschaftet als erwartet. Inflationsdaten weggesteckt haben. Dies spiegelte sich vor allem in Bonds und US-Technologiewerten, wo Titel wie NVIDIA gleich wieder um 2,5 Prozent stiegen. Dies zeige, dass jede Schwäche in der KI-Branche zu neuen Käufen genutzt werde. Anleihen glichen global die Verluste nach der US-Inflation fast aus. Die Berichtsaison in Europa läuft auf Hochtouren und rückt Einzelwerte in den Fokus. Deutlich mehr als sonst spielen aber Konjunkturdaten die Hauptrolle. Hier kommt eine Datenflut an die Märkte, die vor allem mit Blick auf ihre Bedeutung für die künftige Zinspolitik von EZB und Fed interpretiert werden wird.

WALL STREET

Anleger in den USA griffen am Donnerstag wieder vorsichtig zu.

Der Dow Jones Index konnte zur Wochenmitte 0,39 Prozent auf 38'423.68 Zähler zulegen. Der NASDAQ Composite gewann unterdessen 1,30 Prozent und schloss bei 15'859,15 Punkten.

Nach den deutlichen Verlusten am Vortag erholte sich die Wall Street am Mittwoch leicht. Ein unerwartet starker Anstieg der US-Verbraucherpreise hatte für Verkäufe gesorgt - zumal auf den zuletzt erreichten Rekordhochs. Damit haben die Spekulationen auf baldige Zinssenkungen der Fed einen Dämpfer erhalten. Am Zinsterminmarkt sank in der Folge die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine erste Senkung im Mai weiter. Vor diesem Hintergrund könnten die Aussagen von Fed-Mitgliedern im Tagesverlauf an Bedeutung gewinnen. Die Agenda der US-Konjunkturdaten war zur Wochenmitte dagegen leer.

"Die Bullen am Markt haben darauf hingewiesen, dass der Rückschlag am Dienstag lediglich ein Vorwand war, um nach dem jüngst starken Anstieg einige Gewinne einzufahren, und dass der allgemeine Inflationspfad intakt bleibt, während gleichzeitig hervorgehoben wurde, dass die Berichtssaison grösstenteils viel besser verläuft als erwartet", heisst es von Interactive Investor.

Wie die Deutsche Bank anmerkte, ist eine Zinssenkung in den USA im März an den Märkten nun praktisch ausgepreist. Eine volle 25-Basispunkte-Senkung erwarten die Geldmärkte nun erst für Juni. Für das Gesamtjahr 2024 werden lediglich noch Zinssenkungen von insgesamt 87 Basispunkten eingepreist, am 12. Januar seien im Hoch noch 168 Basispunkte erwartet worden.

ASIEN

Die Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.

In Tokio schloss der Nikkei 225 zeitweise 1,21 Prozent höher bei 38'157,94 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland wird seit Freitag nicht gehandelt, auch am Donnerstag ruht das Geschäft weiterhin. Der Shanghai Composite verharrte daher auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er 1,28 Prozent auf 2'865,90 Zähler hinzugewonnen. Der Hang Seng in Hongkong legt unterdessen 0,47 Prozent auf 15'953.81 Zähler zu.

In Shanghai ruht der Börsenhandel weiter wegen der noch bis zum Ende der Woche andauernden Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest.

Die übrigen Börsen in Asien schliessen sich am Donnerstag mehrheitlich der freundlichen Vorgabe der Wall Street an. Dort war es nach dem deutlichen Rücksetzer am Dienstag in Reaktion auf enttäuschend hoch ausgefallene US-Inflationszahlen zu einer teilweisen Gegenbewegung gekommen, unterstützt von sinkenden Renditen am Anleihemarkt.

Wenig Beachtung schenken Anleger in Japan der Tatsache, dass das BIP in Japan im letzten Quartal 2023 zum Vorquartal wider Erwarten leicht geschrumpft ist, auch der festere Yen belastet kaum. Auf Jahresbasis wuchs die japanische Wirtschaft immerhin um 1,9 Prozent. Der Yen zieht an, obgleich die Konjunkturentwicklung der Notenbank den Weg zu einer weniger lockeren Geldpolitik erschwert, wie Marktteilnehmer betonen. Für Auftrieb sorge stattdessen eine weiter drohende Intervention Japans zugunsten der eigenen Währung. Hintergrund sind entsprechende Andeutungen aus Kreisen japanischer Währungshüter.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires