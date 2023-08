Was Investoren über die Palantir-Aktie wissen sollten

• Software für Anti-Terror-Analysten• Kritiker äussern Datenschutz-Bedenken• Zahlreiche private Unternehmen setzen auf Palantir-Software

Gründung und Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden

Palantir wurde 2003 von einer Gruppe talentierter Unternehmer und Ingenieure gegründet, darunter befand sich der bekannte Investor Peter Thiel. Das Unternehmen entstand als direkte Reaktion auf die wachsende Notwendigkeit, grosse Mengen komplexer Daten, also Big-Data, zu analysieren und Erkenntnisse daraus zu gewinnen, wie die Rheinische Post berichtet. Der Name "Palantir" leitet sich von den magischen Kristallkugeln in J.R.R. Tolkiens "Herr der Ringe" ab, die es ihren Benutzern ermöglichen, weit entfernte Orte zu sehen und mit anderen zu kommunizieren, wie die Rheinische Post weiter berichtet.

Anfänglich war Palantir stark auf die Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und Geheimdiensten fokussiert, wie der Spiegel berichtet. Entwickelt wurde eine leistungsstarke Softwareplattform namens "Palantir Gotham", die es Analysten ermöglichte, grosse Datenmengen aus verschiedenen Quellen zu sammeln, zu integrieren und zu analysieren, so die Rheinische Post. Die Technologie wurde für geheime Aufklärungs- und Sicherheitsoperationen verwendet und wurde unter anderem von Anti-Terror-Analysten eingesetzt, das berichtet der Deutschlandfunk.

Expansion in die Privatwirtschaft und Börsengang

Mit zunehmender Erfahrung und technologischem Fortschritt erweiterte Palantir seinen Fokus auf die Privatwirtschaft und begann, seine Lösungen in den Bereichen Cybersicherheit, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Logistik anzubieten. Die Plattform "Palantir Foundry" wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre internen und externen Datenquellen zu verwalten und wichtige Erkenntnisse für bessere Entscheidungen zu gewinnen, das berichtet die Rheinische Post.

Im September 2020 ging Palantir an die Börse und wurde mit einem beeindruckenden Unternehmenswert von mehreren Milliarden US-Dollar bewertet, wie das Handelsblatt berichtet. Bis zum Ende des ersten Handelstags legte die Aktie etwa 30 Prozent auf 20,9 Milliarden US-Dollar zu.

Kontroversen und Zukunftsaussichten

Obwohl Palantir durch seine Technologie zahlreiche positive Auswirkungen auf Regierungen und Unternehmen erzielt hat, geriet es auch in die Kritik. Einige Kritiker äusserten Bedenken über die mögliche Verwendung der Technologie zur Massenüberwachung und den Schutz der Privatsphäre, wie die Rheinische Post berichtet. Palantir selbst betont jedoch, dass seine Technologie nur zur Aufklärung von Straftaten und zur Bekämpfung von Terrorismus eingesetzt wird und dass der Datenschutz stets gewahrt bleibe.

Ungeachtet der Kontroversen um das Unternehmen hat Palantir eine Spitzenposition in der Datenanalyse- und KI-Branche inne und setzt weiterhin auf Innovation und technologischen Fortschritt. Die Technologie des Unternehmens wird bereits in zahlreichen Branchen, unter anderem von Hedgefonds, Banken, Finanzdienstleistern und anderen grossen Konzernen eingesetzt, um komplexe Probleme zu lösen, Risiken zu minimieren und Geschäftsabläufe zu optimieren.

Redaktion finanzen.ch