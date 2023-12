Tag des US-Zinsentscheids: SMI vor stabilem Start -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen ohne gemeinsame Richtung

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt üben sich am Mittwoch vorbörslich in Zurückhaltung.

Der SMI bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke kaum.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

"Vor der Sitzung der US-Notenbank wird nicht viel passieren", so ein Händler. Und die Fed gibt die Ergebnisse ihrer Sitzung erst am Abend bekannt. Der Marktteilnehmer meint, die Erwartungen an schnelle Zinssenkungen seien zwar wahrscheinlich übertrieben. Dazu sei die Kernrate in der US-Inflation mit 4 Prozent noch viel zu hoch. Andererseits habe Janet Yellen aber die Stimmung an der Wall Street gestützt, indem die US-Finanzministerin von guten Aussichten für eine weiter sinkende Inflation ohne Rezession gesprochen habe. Zudem profitieren die Anleihen von dem weiteren kräftigen Rückgang der Ölpreise.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch bleibt der deutsche Leitindex vorbörslich auf Vortagesniveau.

Der DAX pendelt vor dem Handelsstart um seinen Schlusskurs vom Dienstag.

Seit dem vergangenen Dienstag hatte der DAX mit einer Ausnahme jeweils neue Rekordstände erreicht - am Vortag bei 16'837 Punkten. Seine Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober hatte er damit auf gut 15 Prozent ausgebaut. Marktbeobachter Christian Zoller von Börse-Daily sieht im DAX weiterhin kaum Abgabewillen. "Eine echte Korrektur hat bisher immer noch nicht stattgefunden, kleine Rückläufe werden sofort wieder hochgekauft." Im Fokus bleibe zunächst die runde Marke von 17'000 Punkten. Für Zurückhaltung sorgt indes die Leitzinsentscheidung in den USA am Abend. Die US-Notenbank dürfte auf ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr geldpolitisch erneut stillhalten. Mit Spannung wird erwartet, welche Signale die Währungshüter um ihren Chef Jerome Powell für das kommende Jahr senden werden. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen ist die grösste Schubkraft hinter der aktuellen Jahresendrally.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag in Grün.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich 0,48 Prozent höher bei 36'577,94 Punkten. Daneben konnte auch der technologielastigen NASDAQ Composite etwas zulegen und gewann 0,70 Prozent auf 14'533,40 Zähler.

Die US-Preisdaten sind fast punktgenau so ausgefallen wie prognostiziert. Sie sorgen somit zwar für kein Störfeuer bei der Spekulation auf 2024 deutlich sinkende Zinsen, andererseits haben sie auch keine positive Überraschung gebracht, nachdem die Zinssenkungsspekulation schon weit fortgeschritten ist. Sie hatte zuletzt für Auftrieb bei Aktien und stark nachgebende Marktzinsen gesorgt.

Damit sind die Blicke nun auf die Beschlüsse der US-Notenbank gerichtet, die am Mittwoch im späten Handel anstehen. Im Vorfeld dürfte sich eine abwartende Haltung breitmachen. Eine Zinsänderung (aktuell 5,25 bis 5,50%) wird dann zwar nicht erwartet und auch nicht für den nächsten Zinsbeschluss im Januar, die Frage ist aber, ob die Aussagen der Notenbanker der am Markt gespielten Zinsfantasie möglicherweise zuwider laufen oder sie noch bestärken. Aktuell wird mit knapp 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit für März 2024 eine erste Zinssenkung erwartet, für Mai liegt sie bei gut 80 Prozent.

ASIEN

Unstimmigkeiten zwischen den Händlern prägen den asiatische Handel am Mittwoch.

In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,41 Prozent auf 32'978,85 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,85 Prozent auf 2'977,77 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong verliert 1,16 Prozent auf 16'184,70 Zähler (7:00 Uhr MEZ).

Kurz vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids der US-Notenbank später am Mittwoch steigt die Nervosität unter den Anlegern in Asien. Zwar herrscht die Überzeugung vor, dass die Federal Reserve den Leitzins bei ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr unverändert belassen wird, doch ist ungewiss, wie es im kommenden Jahr weitergehen wird. Der Markt hoffe, dass US-Notenbankchef Jerome Powell in seiner Pressekonferenz Hinweise darauf gebe, wann die Fed anfange, die Zinsen zu senken, heisst es. Die am Dienstag veröffentlichten US-Verbraucherpreise hatten allerdings gezeigt, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen ist.

Auf den chinesischen Börsen lasten weiter Konjunktursorgen, geschürt von den am Wochenende veröffentlichten rückläufigen Erzeugerpreisen, die von einer schwachen Nachfrage zeugten. Hoffnungen auf neue Wirtschaftsstimuli haben sich bislang nicht erfüllt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires