|Phase-III-Studie
|
Roche-Aktie stärker: Partner Alnylam behandelt ersten Patienten in Blutdrucksenker-Studie
Der Roche-Partner Alnylam hat mittlerweile einen ersten Patienten mit dem Blutdrucksenker Zilebesiran in der bereits angekündigten zulassungsrelevanten Studie behandelt.
Wie das US-Unternehmen am Mittwoch berichtete, soll in der Phase-III-Studie Zenith der Produktkandidat den betroffenen Patienten zweimal jährlich subkutan verabreicht werden. Ziel sei es, das Risiko schwerwiegender kardiovaskulärer (CV) Ereignisse bei Patienten mit unkontrollierter Hypertonie zu senken. Insgesamt sollen in dieser globalen Studie etwa 11'000 Patienten in 35 Ländern behandelt werden.
Die Behandlung des ersten Patienten im Rahmen der Lizenzvereinbarung löst bei Roche eine Meilensteinzahlung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar aus.An der SIX klettert der Roche-Genussschein zwischenzeitlich um 6,85 Prozent auf 277,69 Franken.
