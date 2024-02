Asiens Börsen im Feiertag

SCHWEIZ

Der heimische Markt präsentierte sich vor dem Wochenende in der Verlustzone.

Der SMI zeigte sich zum Handelsstart noch etwas fester, notierte im Verlauf jedoch im Minus, wo er den Tag auch beendete. Er schloss 0,42 Prozent niedriger bei 11'091,58 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI gaben ebenso nach. Der SPI fiel letztlich 0,52 Prozent auf 14'515,69 Zähler, während der SLI 0,19 Prozent auf 1'796,30 Stellen nachgab.

Der schweizerische Aktienmarkt hat sich auch zum Wochenausklang mit einem Minus gezeigt. Es war bereits der vierte Handelstag in Folge mit Abgaben. Belastungsfaktor war das deutliche Minus von Index-Schwergewicht Nestlé, die zurückfielen und damit das Schlusslicht im SMI bildeten. Nestlé ist mit 20 Prozent an L'Oréal beteiligt. Der Kosmetikkonzern enttäuschte im vergangenen Jahr mit Umsatz und Gewinn die Markterwartungen. Das vierte Quartal sei schlechter verlaufen als erwartet und dabei habe man sogar mit der eigenen Schätzung noch unter dem Konsens gelegen, so die Citi-Analysten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Freitag etwas tiefer.

Der DAX eröffnete etwas fester, fiel im Handelsverlauf jedoch ebenfalls in die Verlustzone, wo er sich 0,22 Prozent tiefer bei 16'926,50 Punkten ins Wochenende verabschiedete.

Auch vor dem Wochenende tat sich der DAX an der Hürde bei 17'000 Punkten schwer. Neue Rekorde mancher US-Indizes verhalfen dem deutschen Leitindex nicht über die psychologisch wichtige Hürde. Nach seinem Rekordhoch am Dienstag bei rund 17'050 Zählern war er nachhaltig über die runde Marke nicht mehr hinausgekommen.

Am Freitag war die Agenda auf der Konjunkturseite überschaubar. Von der Revision der deutschen Verbraucherpreise im Januar kam kein Impuls. Sie zeigten keine Abweichungen von den vorläufigen Zahlen. Auf Jahressicht betrug die Teuerung 2,9 Prozent.

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich uneinheitlich ins Wochenende.

Der Dow Jones Index musste ein leichtes Minus hinnehmen und rutschte letztlich um 0,14 Prozent auf 38'671,69 Punkte ab. Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen freundlich und legte um 1,25 Prozent auf 15'990,66 Zähler zu - im Handelsverlauf erreichte er bei 16'007,29 Punkten ein neues Rekordhoch.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz hat die Wall Street den letzten Handelstag der Woche beendet. Revidierte Verbraucherpreisdaten haben die Zinsängste am Markt gelindert. Diese bestätigten, dass sich der Preisauftrieb in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres in dem Tempo abgeschwächt hat, das die vorläufigen Daten gezeigt hatten. Das wurde am Markt mit Erleichterung aufgenommen.

Im vergangenen Jahr hatte die Revision der Verbraucherpreisdaten das Inflationsprofil deutlich geändert und die Erwartungen hinsichtlich des geldpolitischen Kurses der US-Notenbank beeinflusst. In jüngster Zeit haben sowohl US-Notenbankpräsident Jerome Powell als auch Fed-Gouverneur Christopher Waller auf die Bedeutung dieser Veröffentlichung für die Fed hingewiesen.

Bei den Marktzinsen war es zuletzt wieder ruhiger zugegangen, nachdem die Zinssenkungseuphorie am Markt stark abgeebbt war. Zum einen als Folge starker Konjunkturdaten, zum anderen als Folge falkenhafter Kommentare aus Kreisen der Notenbank. Zuletzt mahnte der Präsident der Fed von Richmond, Tom Barkin, zu Vorsicht in der Geldpolitik , weil sich die US-Wirtschaft während der Pandemie verändert habe und die Auswirkungen noch nicht vollständig überwunden seien. Daher sei Geduld bei Zinssenkungen sinnvoll.

ASIEN

Der Handel in Schanghai, Hongkong und Tokio ruht zum Wochenstart.

In Japan ging der Nikkei 225 vor dem Wochenende um 0,09 Prozent höher bei 36'897,42 Punkten aus dem Handel.

Auf dem chinesischen Festland wurde bereits am Freitag nicht gehandelt. Der Shanghai Composite verharrte daher auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er 1,28 Prozent auf 2'865,90 Zähler hinzugewonnen. Der Hang Seng in Hongkong verlor an einem verkürzten Handelstag vor dem Wochenende letztlich 0,83 Prozent auf 15'746,58 Einheiten.

Zum Wochenstart findet an den meisten Handelsplätzen aufgrund von Feiertagen kein Handel statt. So bleibt die Börse in Schanghai wegen des chinesischen Neujahrsfestes die ganze Woche geschlossen, in Hongkong wird erst am Mittwoch wieder gehandelt. In Tokio ruht der Handel aufgrund des "Tags der Reichsgründung".

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires