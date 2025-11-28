Rohstoffpreise am Freitagabend

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag stärker. Um 20:40 Uhr gewann der Goldpreis 1,49 Prozent auf 4.219,99 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.157,95 US-Dollar.

Währenddessen legt der Silberpreis um 5,56 Prozent auf 56,37 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 53,40 US-Dollar wert.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 3,72 Prozent auf 1.675,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.615,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 1,08 Prozent auf 1.452,00 US-Dollar, nach 1.436,50 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -0,32 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 20:30 Uhr auf 63,19 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 63,34 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -0,46 Prozent auf 58,38 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 58,65 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,22 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,63 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -3,04 Prozent auf 2,95 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,04 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Kaffeepreis. Um 0,36 Prozent verstärkt sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 4,13 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,12 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 2,03 Prozent auf 2,15 US-Dollar, nach 2,11 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,81 Prozent auf 4,35 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,15 US-Dollar am Vortag auf 3,23 US-Dollar nach oben (+2,51Prozent).

Zudem gewinnt der Orangensaftpreis am Freitagabend hinzu. Um 3,76 Prozent auf 1,56 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 1,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,32 US-Dollar) geht es um 0,51 Prozent auf 11,37 US-Dollar nach oben.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,69 Prozent auf 314,90 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 317,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 1,75 Prozent auf 0,52 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:10 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,46 Prozent stärker bei 0,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 6,65 Prozent stärker bei 4,86 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis nordwärts. Um 19:05 Uhr steht ein Plus von 0,03 Prozent auf 0,80 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Mageres Schwein Preis-Kurs noch bei 0,80 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 19:01 Uhr wurde ein Preis von 17,20 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 17,20 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 61,55 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 20:31 Uhr bei 61,55 US-Dollar.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nordwärts. Der Kohlepreis gewinnt 0,05 Prozent auf 96,45 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 95,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Reispreis nach. Für den Reispreis geht es nach 10,14 US-Dollar am Vortag auf 10,10 US-Dollar nach unten (--0,35 Prozent).

Nach 550,00 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Freitagabend um -1,09 Prozent auf 544,00 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.ch