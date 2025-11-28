Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rohstoffpreise am Freitagabend

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag stärker. Um 20:40 Uhr gewann der Goldpreis 1,49 Prozent auf 4.219,99 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.157,95 US-Dollar.

Währenddessen legt der Silberpreis um 5,56 Prozent auf 56,37 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 53,40 US-Dollar wert.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 3,72 Prozent auf 1.675,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.615,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 1,08 Prozent auf 1.452,00 US-Dollar, nach 1.436,50 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -0,32 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 20:30 Uhr auf 63,19 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 63,34 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -0,46 Prozent auf 58,38 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 58,65 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,22 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,63 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -3,04 Prozent auf 2,95 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,04 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Kaffeepreis. Um 0,36 Prozent verstärkt sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 4,13 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,12 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 2,03 Prozent auf 2,15 US-Dollar, nach 2,11 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,81 Prozent auf 4,35 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,15 US-Dollar am Vortag auf 3,23 US-Dollar nach oben (+2,51Prozent).

Zudem gewinnt der Orangensaftpreis am Freitagabend hinzu. Um 3,76 Prozent auf 1,56 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 1,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,32 US-Dollar) geht es um 0,51 Prozent auf 11,37 US-Dollar nach oben.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,69 Prozent auf 314,90 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 317,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 1,75 Prozent auf 0,52 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:10 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,46 Prozent stärker bei 0,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 6,65 Prozent stärker bei 4,86 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis nordwärts. Um 19:05 Uhr steht ein Plus von 0,03 Prozent auf 0,80 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Mageres Schwein Preis-Kurs noch bei 0,80 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 19:01 Uhr wurde ein Preis von 17,20 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 17,20 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 61,55 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 20:31 Uhr bei 61,55 US-Dollar.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nordwärts. Der Kohlepreis gewinnt 0,05 Prozent auf 96,45 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 95,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Reispreis nach. Für den Reispreis geht es nach 10,14 US-Dollar am Vortag auf 10,10 US-Dollar nach unten (--0,35 Prozent).

Nach 550,00 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Freitagabend um -1,09 Prozent auf 544,00 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com
