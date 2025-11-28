Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'834 0.0%  SPI 17'653 0.1%  Dow 47'716 0.6%  DAX 23'837 0.3%  Euro 0.9320 -0.2%  EStoxx50 5'668 0.3%  Gold 4'216 1.4%  Bitcoin 73'102 -0.5%  Dollar 0.8032 -0.2%  Öl 63.2 -0.3% 
HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

Frasers Group im Blick 28.11.2025 20:43:00

HUGO BOSS-Aktie kaum bewegt von möglichem Wechsel an der AR-Spitze

HUGO BOSS-Aktie kaum bewegt von möglichem Wechsel an der AR-Spitze

Der Modekonzern HUGO BOSS steht offenbar vor einem Wechsel an der Aufsichtsratsspitze. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group.

HUGO BOSS
35.78 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen
Dieser zufolge unterstützt der Investor den BOSS-Aufsichtsratschef Stephan Sturm nicht mehr. Herr Sturm habe Frasers Group zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats von HUGO BOSS tätig bleiben möchte. Mit dem Ziel, Herrn Sturm, sofern nötig, abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtige Frasers Group, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von HUGO BOSS zu nehmen.

Im nachbörslichen Handel gab es zunächst kaum eine Reaktion auf die Neuigkeiten.

METZINGEN (awp international)

Frasers ruft zur Reinvestition von Dividenden auf - HUGO BOSS-Aktie im Plus

Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

